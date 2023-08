Hôn nhân của nam diễn viên “Làng trong phố” và MC Thùy Linh

Trong phim "Làng trong phố", diễn viên Đức Hiếu vào vai trưởng công an xã Đông tốt tính. Ngoài đời, anh đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với nữ MC xinh đẹp của VTV - Thùy Linh. (Ảnh: VTV) Đức Hiếu gặp Thùy Linh trong một dự án phim hài Tết mà cả hai cùng tham gia và ngay lập tức anh bị nữ MC thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp nên đã chủ động làm quen. Tuy nhiên khi biết Thùy Linh hơn mình 5 tuổi, Đức Hiếu đã chuyển sang gọi cô là chị nhưng vẫn nhất quyết "bám mục tiêu". Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Sau 5 năm yêu nhau, cuối năm 2020 Đức Hiếu và Thùy Linh tổ chức đám cưới. Mặc dù kém vợ 5 tuổi nhưng trong mắt Thùy Linh, Đức Hiếu là người chồng chững chạc, chín chắn và rất yêu chiều vợ. Trên trang cá nhân cả hai thường khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Nữ MC sinh năm 1987 còn khiến cư dân mạng ghen tị khi khoe được chồng chăm sóc chu đáo khi ốm. "Vợ ơi, cơm anh nấu rồi. Canh khi nào em ăn đun lại cho hành vào ăn cho ngon nhé. Trứng luộc chín rồi, anh để ở bếp cho nóng. Về em ăn thêm sườn sụn nhé", Thùy Linh khoe tin nhắn chồng gửi cho mình. "Tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc khi tìm được người bạn đời đồng điệu về cảm xúc và hầu hết mọi thứ trong cuộc sống với mình", nữ MC "Giai điệu kết nối" chia sẻ. Hai vợ chồng đang tận hưởng cuộc sống vô cùng hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Theo Thùy Linh, Đức Hiếu là người chồng luôn thấu hiểu, nhường nhịn và giúp vợ cả những công việc như nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát. Nam diễn viên "Làng trong phố" cũng tự hào khi có vợ vừa xinh đẹp, tài giỏi lại nổi tiếng. Đức Hiếu sinh năm 1992, được nhiều người biết tới khi vào vai công an Đông trong bộ phim "Phố trong làng" lên sóng năm 2021. Trước đó, Phùng Đức Hiếu góp mặt trong các phim: "Hồ sơ cá sấu", "Bản hùng ca bên sông", "Ngôi nhà hạnh phúc"... MC Thùy Linh sinh năm 1987, được nhiều khán giả yêu mến qua các chương trình như "Bài hát yêu thích", "Muôn màu showbiz", "Giai điệu kết nối"...Xem trailer phim "Làng trong phố". Nguồn VFC

