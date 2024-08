Hôn nhân của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và “bà trùm hoa hậu”

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung vừa nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự trước những tin đồn thất thiệt. Theo VTV, Hoàng Nhật Nam quen chị Kim Dung khi được đơn vị cử đi học nâng cao kỹ năng trong lớp học có chị Kim Dung là giáo viên thỉnh giảng. Một lần chị Kim Dung bị đau dạ dày phải nghỉ dạy, Hoàng Nhật Nam mua bó hoa cẩm chướng màu hồng đến thăm. Sau đó, đạo diễn mua cho "bà trùm hoa hậu" cháo trắng, cùng ngồi xem ti vi, bình luận các chương trình. Trước khi đến với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chị Kim Dung từng qua một lần đò và có một cậu con trai. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, hai người kết hôn vào năm 2011. Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến nay chưa tổ chức đám cưới. Đạo diễn chia sẻ vào năm 2023 về chuyện tổ chức đám cưới: "Có 2 lý do: Một là chắc do bệnh nghề nghiệp, việc gì tôi cũng phải lên kế hoạch, kịch bản, tổ chức chỉn chu nên đến giờ vẫn chưa thể tổ chức lễ cưới được, vì guồng xoay công việc quá bận. Gia đình thì cũng nhiều việc nữa...". "... Hai là tôi thực sự bị ám ảnh đám cưới đẹp như cổ tích của Brad Pitt - Angelina Jolie và hiện tại là những cuộc tranh chấp, kiện tụng chưa có hồi kết của họ. Vài cặp nghệ sĩ khác cũng có đám cưới đẹp và rồi chẳng có happy ending. Tôi có hơi bi quan quá không? Tôi sợ cái gì quá đẹp rồi sẽ tan biến. Nhưng chắc phải làm đám cưới sớm thôi, chứ đằng gái cũng hối quá rồi", anh nói. Sau khi kết hôn, Hoàng Nhật Nam gia nhập công ty của vợ. Vì thế, cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau, sáng đến công ty chung, ăn trưa cùng nhau, chiều đi thể dục cùng, tối ăn cơm chung. Dù bên nhau trong công việc lẫn cuộc sống, vợ chồng "bà trùm hoa hậu" vẫn không thấy nhàm chán. Trong chương trình The Khang Show, vợ đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, ở nhà hay ở công ty, hai vợ chồng đều thể hiện sự thoải mái, hiếm khi dành cho nhau những lời “sến” như trên chương trình. Vợ chồng "bà trùm hoa hậu" có hai người con chung, đủ nếp, đủ tẻ. Tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Phạm Kim Dung. Xem video: “Cười té ghế với màn hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam 2023".

