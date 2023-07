Hoàng Kiều "nợ như chúa chổm", Ngọc Trinh ra sao hậu chia tay?

Tỷ phú Hoàng Kiều - Ngọc Trinh quen biết nhau từ tháng 11/2016. Sau đó, cặp đôi 27- 72 chia tay vào tháng 1/2017. Năm 2021, tình cũ của Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ, ông nợ 3 tỷ USD. "Bây giờ, tôi “nợ nần như chúa chổm”, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ, từ một vị tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3 tỷ 8 USD, bây giờ tôi nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa", Dân Việt dẫn lời ông Hoàng Kiều. Ảnh: Vietnamnet. Phía Ngọc Trinh vẫn có thu nhập “khủng” trong những năm qua. Cô kiếm tiền từ làm CEO, dự sự kiện, làm Youtuber. Ảnh: FBNV. Nguồn thu nhập chính của Ngọc Trinh là làm CEO. Hồi tháng 11/2018, cô khoe lương và thưởng trong tháng 10 là hơn 400 triệu đồng. Ảnh: FBNV. Có thu nhập “khủng”, Ngọc Trinh sống sang chảnh. Nữ người mẫu gốc Trà Vinh đi xe hơi tiền tỷ, ở biệt thự triệu đô, ăn mặc đồ hiệu, du lịch xa xỉ. Ảnh: FBNV. Không lâu sau khi chia tay Hoàng Kiều, Ngọc Trinh hẹn hò. So với các mối tình trước, chuyện tình này của cô bớt gây ồn ào hơn, một phần bởi “nữ hoàng nội y” giấu danh tính và hình ảnh bạn trai. Năm 2019, Ngọc Trinh chia tay sau 2 năm hẹn hò. Từ đó đến nay, “nữ hoàng nội y” không công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Hồi tháng 6, Ngọc Trinh thân thiết với bác sĩ Cao Hữu Thịnh (chuyên ngành Sản phụ khoa, điều trị vô sinh hiếm muộn). Cả hai đã chụp ảnh chung khi tham gia sự kiện và có những buổi ăn uống. Trước tin đồn hẹn hò, phía vị bác sĩ lên tiếng phủ nhận. Bác sĩ Hữu Thịnh chia sẻ: "Tôi và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi! Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì cũng không có gì sai". Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh đã trữ đông được 6 trứng. Chân dài sinh năm 1989 chia sẻ, phụ nữ sau tuổi 30 trứng sẽ giảm chất lượng đi nhiều nên cô muốn chọn trứng tốt cho con của mình bằng cách trữ đông trứng. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh đưa cháu gái tên He về sống cùng vì thương anh trai một mình nuôi 5 con. Ảnh: FBNV. Nữ người mẫu xem cháu gái như con gái ruột. Khi rảnh rỗi, cô thường xuyên đưa bé He đi du lịch. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh thi thoảng vẫn đăng tải các bộ ảnh mặc táo bạo. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

