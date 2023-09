Hoài Linh tươi rói khi tổ chức lễ giỗ Tổ nghề sân khấu

Diễn viên Hoài An vừa chia sẻ loạt ảnh dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh. Ảnh: FB Hoài An. Hoài Linh lần đầu lộ diện sau khi không dự phiên xét xử bà Phương Hằng. Anh là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Về phiên xét xử, nam nghệ sĩ không có bất kỳ phát ngôn nào. Ảnh: FB Hoài An. Trước đó, Hoài Linh tố cáo bà Hằng ra công an về hành vi vu khống và làm nhục người khác. Nam nghệ sĩ yêu cầu bà Hằng xin lỗi. Trong phiên xét xử ngày 21/9, bà Hằng không xin lỗi Hoài Linh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Tiền Phong.Nhà thờ Tổ của Hoài Linh năm nay đón giới nghệ sĩ. Ảnh: FB Nam Thư. Ca sĩ Nguyên Lộc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Ảnh: Dân Việt. Nam Thư hội ngộ Việt Hương ở nhà thờ Tổ. Ảnh: FB Nam Thư. Hoài An dời lịch làm việc để dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Hoài An. Các nghệ sĩ quây quần nhân dịp lễ giỗ Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Hoài An. Xem video: "Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng"

Diễn viên Hoài An vừa chia sẻ loạt ảnh dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh. Ảnh: FB Hoài An. Hoài Linh lần đầu lộ diện sau khi không dự phiên xét xử bà Phương Hằng. Anh là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Về phiên xét xử, nam nghệ sĩ không có bất kỳ phát ngôn nào. Ảnh: FB Hoài An. Trước đó, Hoài Linh tố cáo bà Hằng ra công an về hành vi vu khống và làm nhục người khác. Nam nghệ sĩ yêu cầu bà Hằng xin lỗi. Trong phiên xét xử ngày 21/9, bà Hằng không xin lỗi Hoài Linh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Tiền Phong. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh năm nay đón giới nghệ sĩ. Ảnh: FB Nam Thư. Ca sĩ Nguyên Lộc dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Ảnh: Dân Việt. Nam Thư hội ngộ Việt Hương ở nhà thờ Tổ. Ảnh: FB Nam Thư. Hoài An dời lịch làm việc để dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Hoài An. Các nghệ sĩ quây quần nhân dịp lễ giỗ Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Hoài An. Xem video: "Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng"