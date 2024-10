Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng ra sao sau 2 năm dính lùm xùm?

Theo Gia Đình Xã Hội, chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh trong vụ việc ở Tây Ban Nha năm 2022, chia sẻ trên trang cá nhân, vào tháng 7/2024, Tòa án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) đã gửi cho hai nghệ sĩ thông báo về quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Khi Hồng Đăng vướng ồn ào, phim Thương ngày nắng về có anh đóng đang lên sóng. Nhanh chóng, hình ảnh Hồng Đăng bị cắt bỏ trong phim. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cắt bỏ hình ảnh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Đến nay, Hồng Đăng chưa trở lại màn ảnh. Ảnh: Hoa Học Trò. Tháng 12/2023, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ trên Tiền Phong, Hồng Đăng nghỉ việc tại nhà hát từ lâu. Ảnh: Tiền Phong. Trong 2 năm qua, diễn viên Hồng Đăng cùng vợ vẫn kinh doanh ăn uống. Ngoài ra, nam diễn viên còn bán ô tô. Ảnh: FB Hồng Đăng. Nam diễn viên phim Thương ngày nắng về chăm đăng tải hình ảnh tình tứ bên vợ, dành cho người bạn đời lời ngọt ngào giống như trước lùm xùm. Ảnh: FB Hồng Đăng. Tháng 9/2024, Hồng Đăng đến Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc giúp đỡ bà con gặp khó khăn do mưa lũ. Ảnh: FB Anh Đào. Về Hồ Hoài Anh, tháng 8/2022, chia sẻ với Znews, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay, Hội đồng kỷ luật của đơn vị đã thống nhất hình thức kỷ luật với Hồ Hoài Anh là cảnh cáo. Ảnh: FB Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh với tư cách giảng viên, viên chức đã vi phạm quy định, nội quy và quy chế làm việc của Học viện. Học viện cũng xem xét trừ điểm thi đua của Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức vì lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức. Hội đồng kỷ luật chờ kết luận từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha để tiếp tục họp bàn và cân nhắc về hình thức xử lý tiếp theo. Ảnh: VTV. Tháng 12/2022, đại diện khoa Âm nhạc Truyền thống thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ, Hồ Hoài Anh chưa trở lại công việc giảng dạy. Nam nhạc sĩ xin nghỉ việc không lương vài tháng. Tháng 12/2023, theo Tiền Phong, ông Quốc Chung - Phó phòng Hành chính tổng hợp, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hồ Hoài Anh đã nghỉ việc. Nam nhạc sĩ chủ động xin nghỉ công tác và đã có quyết định chính thức về việc này. Ảnh: Dân Việt. Hình ảnh Hồ Hoài Anh thường do bạn bè, cư dân mạng chia sẻ. Nam ca sĩ xuất hiện trong một buổi tập nhạc tháng 12/2022. Ảnh: Người Đưa Tin. Tháng 9/2024, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân chia sẻ clip Hồ Hoài Anh trao quà cho 5 hộ thiệt hại 100 % ở Bảo Yên, Lào Cai do mưa lũ. Ảnh: FB Phạm Việt Tuân. Mối quan hệ giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang sau lùm xùm nhận được sự chú ý của dư luận. Từ sau ồn ào, cả hai không xuất hiện bên nhau. Khi được hỏi về Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang cho biết, cả hai luôn ứng xử văn minh và vẫn cùng nhau chăm sóc con cái. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz"

