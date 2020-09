Hình ảnh hở bạo một thời của sao Hàn vừa bị nghi tự tử

Sáng ngày 14/9, Oh In Hye phải đi cấp cứu sau khi được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim tại nhà. Hiện tại, nữ diễn viên được cứu sống. Nhiều người đặt nghi vấn Oh In Hye tự tử. Ảnh: Tiền Phong Cách đây khoảng 3 tuần, Oh In Hye bất ngờ nói hối hận vì mặc chiếc váy phơi bày đến 90% vòng một trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2011. Ảnh: Tiền Phong Năm 2011, không chỉ ở Liên hoan phim quốc tế Busan, Oh In Hye còn mặc phản cảm ở một số sự kiện nhỏ. Ảnh: Newsen Hình ảnh nữ diễn viên diện bộ trang phục hở hang và kém lịch sự trong một đêm diễn giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp. Ảnh: Dispatch Oh In Hye cũng từng gây ồn ào khi diện mốt không quần năm 2011. Ảnh: Newsen Mặc áo xuyên thấu, nữ diễn viên một lần nữa mất điểm với khán giả. Ảnh: Mydaily Trên màn ảnh, Oh In Hye không ngại đóng cảnh khỏa thân táo bạo. Ảnh: Mydaily Nữ diễn viên tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh nhưng chưa có vai diễn ấn tượng. Ảnh: Newsen Oh In Hye từng gây ồn ào khi tuyên bố rằng ngực của cô tự nhiên 100% trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vòng một. Ảnh: Newsen Mỹ nhân Hàn thường xuyên khoe vòng một khi chụp ảnh tạp chí. Ảnh: Maxim Sau những ồn ào, Oh In Hye dần tiết chế trong cách ăn mặc. Ảnh: Dân Việt Nữ diễn viên ngày càng mặc kín đáo. Ảnh: Saostar Trước khi bị nghi tự tử, Oh In Hye còn vui vẻ giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: Vietnamnet Trong khi giao lưu với fan, nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng cô đang hẹn hò. Ảnh: Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc". Nguồn VTC

