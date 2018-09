Hiệu trưởng: "Hoa hậu Trần Tiểu Vy học trung bình khá"

Chiều 17/9, phóng viên Zing.vn tìm đến trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An, Quảng Nam) để tìm hiểu về thời học sinh của tân Hoa hậu Việt Nam 2018. Thầy Hiệu trưởng Thái Văn Thanh, 56 tuổi, đón tiếp phóng viên khá hồ hởi. Ông làm hiệu trưởng ngôi trường này từ năm 2013. Thầy hiệu trưởng cho biết Hoa hậu Trần Tiểu Vy học xong lớp 10 tại trường rồi theo nguyện vọng của gia đình chuyển trường vào TP.HCM. "Thành tích học tập của Vy không quá nổi trội, so với cả lớp em học ở mức trung bình khá. Nhưng Vy chăm ngoan, tham gia các hoạt động đoàn sôi nổi, có nhiều cố gắng", thầy Thanh cho biết. Trần Tiểu Vy không nổi trội về học tập nhưng lại nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của trường. Thầy hiệu trưởng nhắn nhủ hoa hậu: "Thầy cũng mong cho em cố gắng phát triển bản thân. Có một học sinh đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, nhà trường rất tự hào. Mong rằng em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu em có được". Thầy Nguyễn Công Thanh (sinh năm 1983) là chủ nhiệm lớp 10/7 nơi Trần Tiểu Vy từng theo học. Thầy công tác trong nghề 13 năm, năm thứ 4 về trường Trần Quý Cáp cho đến nay. Thầy Thanh nhận xét: "Về cơ bản, em Vy là một học sinh học được của lớp. Về các hoạt động phong trào đoàn, văn hóa, văn nghệ, Vy rất sôi nổi và cũng đã tham gia các cuộc thi cấp trường". Với tư cách một giáo viên chủ nhiệm của lớp Vy, dù chỉ một năm, nhưng thầy Thanh cũng rất vui vì học trò còn ít tuổi mà đã tham dự cuộc chơi rất lớn mang vinh dự, vinh quang về cho ngôi trường em từng học. Những hình ảnh Tiểu Vy từng chia sẻ tại ngôi trường này cho thấy cô khá hòa đồng với bạn bè và được coi là một nữ sinh xinh đẹp, có sắc vóc nổi bật so với bạn bè cùng lứa. Thời học sinh, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy rất hay tụ tập ăn uống, đi trà sữa cùng bạn bè. Cô cũng ghi lại những kỷ niệm này qua các bức ảnh đời thường trên trang cá nhân. "Một lần nữa thầy chúc em khi đã trở thành hoa hậu thì phải tự tin, cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn. Em còn rất trẻ, con đường phía trước còn rất dài, mong em tiếp tục học tập tốt và làm những công việc ý nghĩa để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam", thầy chủ nhiệm Nguyễn Công Thanh gửi gắm. Hoa hậu Trần Tiểu Vy từng chia sẻ ảnh khai giảng chụp tại trường vào ngày 5/9/2015, khi cô bước vào lớp 10. Xem video "Phần thi ứng xử của Trần Tiểu Vy". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

