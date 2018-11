Hết hồn ảnh selfie son phấn điệu đà hơn cả nữ nhi của sao nam Vbiz

Phan Ngọc Luân - nam ca sĩ đang gây sốt dư luận khi kể chuyện "ngủ chung giường quá giới hạn" với Đàm Vĩnh Hưng có khá nhiều ảnh selfie điệu đà. Làn da phủ phấn trắng mịn, cặp mắt long lanh, môi tô son hồng tươi... Tất cả những điều đó khiến Phan Ngọc Luân đánh rơi vẻ nam tính. Chắc hẳn sẽ không ít người nhầm đôi môi tều đỏ chót này là của Hà Hồ hay Kỳ Duyên... Nhưng sự thật là đã nhầm to rồi, chính chủ của cặp môi sexy kia là Đào Bá Lộc. Nam ca sĩ luôn khoe được vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa trong bất cứ bức ảnh "tự sướng" nào. Đào Bá Lộc đúng chuẩn "yểu điệu thục nam" nhan sắc hàng đầu showbiz Việt. Chỉ là chụp ảnh "tự sướng" thôi mà Noo Phước Thịnh ơi... Đeo lens và trang điểm tông hồng đào như thế này là kiểu cách của các phi tần mỹ nữ đó. Lông mày được vẽ kỹ càng, ánh mắt sắc như dao cau. Thôi thì đẹp trai bù lại tất cả, hơi điệu một chút cũng không sao đâu nhỉ? Mà so về độ "điệu" thì Sơn Tùng M-TP cũng không thua anh kém em đâu nhé. Hãy nhìn bức ảnh "tự sướng" này để thấy chàng trai 24 tuổi son phấn kỹ lưỡng như thế nào Mắt đeo lens, phấn hồng phủ ngang mặt, môi hồng chúm chím... Sơn Tùng ơi, kiểu make-up xinh xắn này cũng rất hợp với teen girl đó. Có một sự hờ hững "không hề nhẹ" toát ra từ ánh mắt, đôi môi của Đức Phúc. Làm gì có bộ phận nào trên gương mặt không được Đức Phúc tô trát kỹ lưỡng? Cách make-up đôi mắt quá tuyệt vời, chị em cũng cần phải tham khảo đấy nhé. Nhìn bức ảnh selfie này, Erik cũng điệu phết ấy nhỉ? Lay out make-up hoàn hảo, thần thái cũng thật cuốn hút làm sao. Là cô gái duy nhất trong "gia đình Hoa dâm bụt", vậy mà đôi lúc Hòa Minzy còn chẳng điệu bằng 2 cậu em. Ngô Kiến Huy selfie thỏ thẻ, nũng nịu. Độ điệu của "chàng Bắp" tăng lên gấp 3 với cặp lens "mắt mèo" hết sức ảo diệu.

