Hành trình 10 năm chống chọi khối u trong não của Như Quỳnh

Ca sĩ Như Quỳnh phát hiện có một khối u nhỏ trong não hơn 10 năm trước. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, cô cho biết, khối u này lành tính nhưng phải uống thuốc điều trị. Thuốc này khiến cơ thể Như Quỳnh bị tích nước, như bị sưng phù. Theo Như Quỳnh, do khối u chèn vào dây thần kinh số 7 nên trí nhớ của nữ ca sĩ giảm sút, dễ bị căng thẳng. Ngoài ra, đôi khi uống quá liều, thuốc làm cho Như Quỳnh bị loạng choạng. Ngoài có một khối u nhỏ trong não, Như Quỳnh còn bị mất ngủ. Cô mắc căn bệnh này hơn 20 năm qua. Về nguyên nhân của bệnh mất ngủ, nữ ca sĩ sinh năm 1970 thừa nhận đó là do đặc thù công việc của nghệ sĩ. “Lịch trình của tôi bận rộn, hay bay liên tục giữa các nước để lưu diễn. Đôi khi tôi chỉ tranh thủ ngủ trên máy bay. Vừa hạ cánh, tôi lập tức tới địa điểm biểu diễn nên không có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, tôi dùng thuốc để ngủ được chốc lát. Tôi mong giữ được sức khỏe và phong độ trong ít nhất nửa đầu chương trình. Như thế, tôi không phụ lòng khán giả đã yêu mến và đến nghe tôi hát”, nữ ca sĩ chia sẻ trên Tiền Phong. Như Quỳnh đang chịu những tác dụng phụ của chứng nghiện thuốc ngủ. “Do uống nhiều thuốc ngủ nên tôi mắc chứng hay quên. Cộng với tuổi ngày càng cao mà hiện nay bạn bè gọi tôi là "Như bà bà", tôi càng dễ quên. Quên trước quên sau nên đâm ra cũng có lúc quên cả lời bài hát”, cô nói. Bệnh mất ngủ và khối u nhỏ trong não khiến Như Quỳnh xuống phong độ khi hát. Cô quên lời, hát sai nhịp, hụt hơi. Nữ ca sĩ thú nhận cô khó lòng bỏ thuốc ngủ vì lịch trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên, Như Quỳnh hứa sẽ kết hợp 2 phần trị liệu đó là giảm liều thuốc uống xuống và tăng thêm mát xa thần kinh để có thể bỏ hẳn thuốc ngủ. Như Quỳnh làm trụ cột trong gia đình. Ngoài nuôi con gái, cô còn lo kinh tế, nhà cửa cho ba mẹ, hai em trai. Nữ ca sĩ tâm sự, cô không cho phép mình yếu đuối mà phải mạnh mẽ đứng lên vì gia đình. Do không biết cách làm kinh tế nên Như Quỳnh mong mỏi được làm ca sĩ trọn vẹn. Mỗi khi trở về Việt Nam, ngoài đi diễn, Như Quỳnh còn làm giám khảo gameshow. Hiện tại, nữ ca sĩ tham gia nghệ thuật ở Mỹ. Mời quý độc giả xem video "Như Quỳnh hát Áo hoa". Nguồn Youtube

