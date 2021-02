Hạnh phúc bình dị của danh hài cưới vợ lần 3 Chiến Thắng

Danh hài Chiến Thắng và Thu Ngọc tan rồi lại hợp bởi nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đến từ hai phía. Ảnh: Gia đình xã hội Cặp đôi đều có sự thay đổi sau khi tái hợp. Chiến Thắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn chứ không âm thầm như trước. Ảnh: Vietnamnet Từng không biết nấu nhiều món nhưng từ khi có con, Chiến Thắng sẵn sàng vào bếp nấu nướng, dành thời gian cho vợ nghỉ ngơi chăm con. Ảnh: Thời đại plus “Có nhiều hôm, anh chạy tới 4 show 1 ngày nhưng về nhà, có chút thời gian rảnh, anh vui vẻ dọn dẹp, nấu nướng giúp tôi", Thu Ngọc kể. Còn theo lời Chiến Thắng, Thu Ngọc chín chắn hơn về mọi điều, bớt nóng tính, bớt cái tôi của mình hơn. Ảnh: VietnamnetBà xã của Chiến Thắng đã nghỉ dạy học và tự tay chăm sóc cho con chứ không giao phó cho người giúp việc. Chàng Ngao của “Làng ế vợ” chia sẻ trên An ninh thủ đô rằng những lúc gặp phải khúc mắc, vợ chồng anh ngồi lại để tìm cách “gỡ mối”. Khi thấy vợ không vui, Chiến Thắng hỏi han nguyên nhân. Ngược lại, những lúc anh gặp chuyện buồn, Thu Ngọc cũng quan tâm động viên anh cố gắng vượt qua. Khá thoải mái chia sẻ đối phương trên báo chí nhưng vợ chồng Chiến Thắng hạn chế chia sẻ hình ảnh bên nhau trên trang cá nhân. Ảnh: Thời đại plus Trên trang cá nhân, Chiến Thắng và vợ chỉ thường đăng tải hình ảnh bên con trai nhỏ. Ảnh: Thời đại plus Hiện tại, vợ chồng nam nghệ sĩ hài sống trong căn biệt thự tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Tiền Phong Chiến Thắng kín show, đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Năm 2021, anh tham gia hài Tết "Làng ế vợ 7”. Xem video "Chiến Thắng tắm cho con trai". Nguồn FB Chiến Thắng

