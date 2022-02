Giữa tin đồn yêu nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà nói gì?

Nữ ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò vào Valentine 2022. Trước đó, Thanh Hà tuyên bố chia tay Roland. Ảnh: FBNV Mối quan hệ giữa Thanh Hà - Phương Uyên nhanh chóng gây bàn tán. Trước những ý kiến trái chiều, Thanh Hà đáp trả. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Đừng nói tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng nói tôi gây chú ý khi chính bạn là người muốn gây chú ý...Ảnh: FBNV ...Đừng nói những lời cay nghiệt khi bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Đừng nói những điều to lớn khi bạn dành cả thanh xuân để xăm soi chuyện người. Đừng hoá thần thánh bản thân khi bản thân chưa luyện xong kiếp người. Cuối cùng đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè biểu hạnh phúc của người khác. Bởi vì, mọi vấn đề đều có nguyên do của nó. Đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui, mọi mối lương duyên trên đời đều đã được vũ trụ an bài", Thanh Hà chia sẻ. Ảnh: FBNV Trước Thanh Hà và Phương Uyên, không ít cặp sao Việt công khai hẹn hò đồng giới. Miko Lan Trinh - Kenji yêu nhau vào giữa năm 2020. Gần đây, Kenji tặng chiếc nhẫn đính hôn cho người yêu. Ảnh: FBNV Năm 2021, nam ca sĩ Điền Thái Toàn công khai người yêu đồng giới. Ảnh: Dân Việt Năm 2019, "Thánh hát nhép" Don Nguyễn thừa nhận hẹn hò Mai Thanh Tú. Ảnh: Yan Cặp đôi BB Trần - Quang Lâm hẹn hò từ năm 2013. Ảnh: FBNV Hồ Vĩnh Khoa - Rhonee Rojas tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn ở Mỹ vào tháng 10/2017. Ảnh: FBNV Tháng 1/2015, Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn tổ chức hôn lễ ở Nha Trang. Cuối năm 2015, cặp đôi đăng ký kết hôn ở Mỹ. Ảnh: FBNV John Huy Trần - Huỳnh Nhiệm làm đám cưới vào năm 2018 sau 9 năm yêu đương. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Ca sĩ Thanh Hà song ca cùng Roland". Nguồn THVL

Nữ ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò vào Valentine 2022. Trước đó, Thanh Hà tuyên bố chia tay Roland. Ảnh: FBNV Mối quan hệ giữa Thanh Hà - Phương Uyên nhanh chóng gây bàn tán. Trước những ý kiến trái chiều, Thanh Hà đáp trả. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Đừng nói tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng nói tôi gây chú ý khi chính bạn là người muốn gây chú ý...Ảnh: FBNV ...Đừng nói những lời cay nghiệt khi bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Đừng nói những điều to lớn khi bạn dành cả thanh xuân để xăm soi chuyện người. Đừng hoá thần thánh bản thân khi bản thân chưa luyện xong kiếp người. Cuối cùng đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè biểu hạnh phúc của người khác. Bởi vì, mọi vấn đề đều có nguyên do của nó. Đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui, mọi mối lương duyên trên đời đều đã được vũ trụ an bài", Thanh Hà chia sẻ. Ảnh: FBNV Trước Thanh Hà và Phương Uyên, không ít cặp sao Việt công khai hẹn hò đồng giới. Miko Lan Trinh - Kenji yêu nhau vào giữa năm 2020. Gần đây, Kenji tặng chiếc nhẫn đính hôn cho người yêu. Ảnh: FBNV Năm 2021, nam ca sĩ Điền Thái Toàn công khai người yêu đồng giới. Ảnh: Dân Việt Năm 2019, "Thánh hát nhép" Don Nguyễn thừa nhận hẹn hò Mai Thanh Tú. Ảnh: Yan Cặp đôi BB Trần - Quang Lâm hẹn hò từ năm 2013. Ảnh: FBNV Hồ Vĩnh Khoa - Rhonee Rojas tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn ở Mỹ vào tháng 10/2017. Ảnh: FBNV Tháng 1/2015, Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn tổ chức hôn lễ ở Nha Trang. Cuối năm 2015, cặp đôi đăng ký kết hôn ở Mỹ. Ảnh: FBNV John Huy Trần - Huỳnh Nhiệm làm đám cưới vào năm 2018 sau 9 năm yêu đương. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Ca sĩ Thanh Hà song ca cùng Roland". Nguồn THVL