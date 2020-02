Giữa đại dịch Covid-19 bùng phát, ngưỡng mộ hành động đẹp của loạt sao Hàn

Sao Hàn hiện có hành động thiết thực để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại quê nhà với hơn 2.000 người nhiễm. Trong đó, nữ ca sĩ IU là nghệ sĩ quyên góp đến 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng). Được biết, IU đã gửi 100 triệu won đến tổ chức Good Neighbors. Tiếp đó, cô góp thêm 100 triệu won cho tổ chức Y tế Hàn Quốc để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát. Nữ diễn viên Son Ye Jin quyên góp 100 triệu won cho tổ chức Community Chest of Korea chi nhánh ở tâm dịch Daegu. Chia sẻ trên truyền thông, Son Ye Jin cho biết, Daegu là nơi cô sinh ra và lớn lên, cũng là nơi bố mẹ cô sống bây giờ vì vậy, tin tức về dịch bệnh khiến cô rất đau lòng. Nữ diễn viên phim “Hạ cánh nơi anh” chia sẻ thêm: "Tôi hy vọng rằng sự đóng góp của tôi có thể phần nào trợ giúp thiết thực cho những người có thu nhập thấp, những người đang rất cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết, cũng như hỗ trợ điều trị và phòng ngừa Covid-19”. 100 triệu won cũng là số tiền nam diễn viên Lee Byung Hun ủng hộ để khắc phục dịch Covid-19. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để cung cấp khẩu trang và nước rửa tay cho người già, người khuyết tật và các gia đình có thu nhập thấp. Shin Min Ah - Kim Won Bin quyên góp 100 triệu won mỗi người để chia sẻ và ủng hộ đội ngũ y tế và những người ngày đêm nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Ngay lập tức, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho hành động đẹp của cặp đôi diễn viên này. Cùng chung tay với Shin Min Ah - Kim Won Bin là Kim Jong Kook và Yoo Jae Suk. Hai thành viên của chương trình Running Man mỗi người ủng hộ 100 triệu won cho hiệp hội cứu trợ thiên tai Hàn Quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, "nữ hoàng sân băng" Kim Yuna ủng hộ 100 triệu won trong khi đó người hâm mộ của cô quyên góp 85 triệu won. Tổng số tiền sẽ được chuyển tới cho UNICEF Hàn Quốc. Park Seo Joon ủng hộ 100 triệu won cho cơ sở y tế đặt tại thành phố Daegu. Nam diễn viên phim “Tầng lớp Itaewon” cho biết, anh muốn giúp đỡ các nhân viên y tế đang cố khắc phục tình trạng dịch bệnh lây lan. Trước tình trạng các gia đình có thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tìm khẩu trang vì vấn đề tài chính, nữ diễn viên Kim Go Eun dùng 100 triệu won mua gần 40.000 khẩu trang y tế để giúp đỡ. Theo Koreaboo, các nghệ sĩ quyên góp 100 triệu won còn gồm: Suzy, Hyeri (Girl’s Day), Kang Ho Dong, Gong Yoo, Jung Woo Sung, Kim Hye Soo, So Yoo Jin, Jung Ryeo Won, Seo Jang Hoon, Kim Hee Sun, Irene, Lee Seung Gi, Suga (BTS), vợ chồng Kwon Sang Woo - Son Tae Young, Wendy (Red Velvet), vợ chồng Song Yoon Ah - Sol Kyung Gu, Yoona (SNSD), vợ chồng Choi Soo Jong – Ha Hee Ra, Yeom Jung Ah. Nữ diễn viên Lee Young Ae hy vọng người dân ở Daegu vượt qua khó khăn. Ngoài lên tiếng bày tỏ sự quan tâm đến bệnh dịch, "nàng Dae Jang Geum" còn quyên góp 50 triệu won để cứu trợ người dân ở Daegu. 50 triệu won cũng là số tiền ủng hộ của Park Shin Hye, Park Bo Young, Joo Ji Hoon, Lee Young Ae, Lee Soo, Kim Eun Sook, Kim Hye Eun, Yoo Hae Jin, Soo Ae, Kang Daniel, Nam Joo Hyuk và Son Naeun (Apink). Các nghệ sĩ như Cha Eun Woo, Lee Seung Hwan, Yunho (TVXQ), Zico quyên góp 30 triệu won. Ahn Sun Young chung tay với số tiền 28 triệu won. Ahn Jae Wook cùng Soyou, Jang Yoon Jung, Chungha ủng hộ 20 triệu won. Trong khi đó, 10 triệu won là số tiền quyên góp của Seol In Ah, Sunmi, Kim Yohan, Kim So Hyun, Joy (Red Velvet), Seulgi (Red Velvet), Yeri (Red Velvet) và Kim Eana. Ngoài tiền, sao Hàn còn quyên góp khẩu trang: B.I - cựu trưởng nhóm iKON (100.000), Park Myung Soo (20.000), Super Junior (10.000), Baek Ji Young (10.000), Hong Jin Young (5.000), Hyomin (3.000), Park Hae Jin (500 chiếc kính bảo hộ và 1.000 khẩu trang). Mời quý độc giả xem video "Cuộc sống của người Việt tại vùng tâm dịch COVID-19 ở Daegu, Hàn Quốc". Nguồn VTV24

