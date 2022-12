Elly Trần và loạt sao tố chồng ngoại tình, chọn ly hôn

Mới đây, Elly Trần quyết định ly hôn. Trước đó, cô tố chồng Tây ngoại tình. Ảnh: Tiền Phong Elly Trần ly hôn sau vài năm cố duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì hai con chung. "Chẳng ai muốn kết hôn để ly hôn cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất", hot girl Elly Trần trải lòng. Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cũng rơi vào trường hợp tương tự Elly Trần. Nàng hậu tố chồng ngoại tình, vũ phu khi cô mang bầu sinh con. Thu Thảo còn tiết lộ, cô bị kẻ thứ ba khủng bố thách thức đến hoảng loạn tinh thần. Thu Thảo chấm dứt cuộc sống hôn nhân vào tháng 4/2021, chỉ sau 3 năm làm đám cưới. Từng xuống sắc, ra đi với hai bàn tay trắng, Thu Thảo hiện tại không chỉ lột xác ngoại hình mà còn xây dựng lại được sự nghiệp. Khoảng 3 năm trước, hôn nhân của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm gặp trục trặc. Vì các con và còn yêu chồng, nữ người mẫu cố gắng cứu vãn hôn nhân. Theo Diệp Lâm Anh, trong lúc vợ chồng cô lục đục thì người thứ ba xuất hiện. Đến đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh ly thân do hôn nhân bế tắc. Đến tháng 8/2022, cô quyết định ly hôn. Diệp Lâm Anh từng bày tỏ, hôn nhân tan vỡ có lẽ do không may mắn, hết duyên, chứ không phải do bản thân có một khiếm khuyết nào đó. Xem video Elly Trần lần đầu làm lồng đèn bằng giấy bóng kiếng. Nguồn Vie Network

