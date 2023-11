Đường tình gây chú ý của “chị đẹp” Quỳnh Nga

Ngày chưa nổi tiếng, Quỳnh Nga hẹn hò một blogger tên Mr Lee trong gần 1 năm. Theo Mr Lee chia sẻ trên Mốt và Cuộc Sống, anh và Quỳnh Nga chia tay vì cô khát khao khẳng định mình trong công việc lớn hơn những ước muốn tình cảm trong khi anh có ý định lập gia đình. Ảnh: Pháp Luật Xã Hội. Ngày mới nổi tiếng, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga yêu một chàng trai hơn cô 5 tuổi, học quay phim. Chị đẹp từng kể người yêu thông minh, điềm đạm, thông cảm và trân trọng cô. Ảnh: Pháp Luật Xã Hội. Khi sự nghiệp đi lên, Quỳnh Nga dính như sam với Khánh Phương. Đối mặt với tin đồn hẹn hò, cả hai phủ nhận. Mãi sau này, Khánh Phương mới thừa nhận cả hai từng yêu nhau hơn 2 năm. Ảnh: Dân Trí. Theo Khánh Phương, anh và Quỳnh Nga từng 4 năm không liên lạc sau khi chia tay. Đến năm 2019, cả hai chạm mặt khi cùng biểu diễn tại một sự kiện ở Hà Nội. Khánh Phương chia sẻ trên Dân Trí, anh coi tình cũ là đồng nghiệp tốt. Ảnh: FBNV. Quỳnh Nga kết hôn năm 2014 với người mẫu Doãn Tuấn. Năm 2019, nữ ca sĩ xác nhận hôn nhân tan vỡ sau 1 năm vướng nghi vấn tình cảm với Doãn Tuấn rạn nứt. Ảnh: Zing. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Quỳnh Nga tâm sự về cuộc hôn nhân cũ: "Không phải do yếu tố, mà trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều vấn đề. Tôi không hiểu tại sao vì thời điểm chúng tôi mới lấy nhau không hề thấy đó là vấn đề, nhưng đến khi ở với nhau chuyện đó chỉ là một vết nứt nhỏ thôi, tuy nhiên nó đã bị xé ra rất to từ trong cuộc sống đến chuyện gia đình rồi bắt đầu cãi cọ từ những điều nhỏ nhất. Có lẽ thời gian đầu tôi không để tâm, hoặc do khi đến với nhau chúng tôi đều là hai cá thể riêng biệt. Chuyện tôi ly hôn với chồng cũ không hề liên quan đến người thứ ba hay con cái. Chỉ đơn giản cả hai đã hết duyên, không thể ở bên cạnh nhau nữa thôi”. Ảnh: FBNV.Quỳnh Nga và chồng cũ không giữ liên lạc sau khi chia tay. “Thôi thì ai cũng có cuộc sống của người nấy, miễn là tôi chúc cho người ấy có cuộc sống riêng ổn nhất. Vì ví dụ những cặp đôi khác còn liên quan đến con, thì họ sẽ còn phải liên lạc với nhau”, cô nói. Ảnh: FBNV. Từ năm 2019, Quỳnh Nga dính tin đồn tình cảm với Việt Anh. Cả hai xuất hiện tại nhiều sự kiện, các cuộc đi chơi của nhóm bạn. Tương tác giữa Quỳnh Nga và Việt Anh khá tình tứ như khoác tay, ôm eo. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 1/2023, trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Quỳnh Nga cho biết, cô vẫn độc thân. Nữ ca sĩ chia sẻ, khi độc thân, cô dành nhiều thời gian cho bản thân. Ảnh: FBNV. Về mối quan hệ với Quỳnh Nga, hồi tháng 8, Việt Anh chia sẻ trên Vietnamnet: “Anh em chơi trong nhóm và độc thân nên luôn thành đề tài cho mọi người gán ghép. Cả hai chưa bao giờ lên tiếng là đang yêu nhau. Mọi thứ chỉ là tin đồn. Khi nào chúng tôi xác nhận có tình cảm với nhau hẵng hay”. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Quỳnh Nga - Việt Anh sánh đôi trong tiệc sinh nhật". Nguồn Vietnamnet

