Đóng cặp với Quỳnh Kool, B Trần có đường tình duyên thế nào?

B Trần vào vai Tùng - người đàn ông có tính đào hoa và lăng nhăng trong phim Chúng ta của 8 năm sau. Nam diễn viên đóng cặp với Quỳnh Kool. Cả hai vào vai đôi vợ chồng trẻ. Ảnh: FBNV. Từ khi vào showbiz đến nay, mối tình duy nhất B Trần công khai là mối quan hệ giữa anh và Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. B Trần và Quỳnh Anh Shyn công khai hẹn hò vào năm 2012. Cả hai từng đóng chung phim 5S Online năm 2014. Ảnh: Công Lý. Năm 2015, B Trần và Quỳnh Anh Shyn chia tay vì quá bận rộn chuyện công việc nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Đúng lúc đó B Trần cũng tuyên bố rời đoàn phim 5S Online. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Năm 2016, B Trần và tình cũ lộ ảnh khoác vai thân thiết, đi giày đôi. Giữa tin đồn tái hợp, B Trần phủ nhận. Nam diễn viên chia sẻ trên Dân Việt, anh làm khách mời cho 5S Online nên trò chuyện và chụp ảnh vui cùng Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: Dân Việt. B Trần tiết lộ, sau biến cố chia tay, việc có thể trở thành bạn bè, trò chuyện vui vẻ với Quỳnh Anh Shyn khiến anh thực sự vui. Ảnh: FBNV. Hậu chia tay B Trần, Quỳnh Anh Shyn công khai hẹn hò Will. Mối quan hệ của cặp đôi này gây chú ý vào cuối năm 2015. Cuối năm 2016, Quỳnh Anh Shyn và Will chia tay. Ảnh: Vietnamnet. Sau cuộc tình với Quỳnh Anh Shyn, B Trần cho biết, anh không muốn khán giả nhớ tới mình vì những lùm xùm tình cảm nữa. “Đến thời điểm tôi công bố bạn gái, người đó sẽ đi với mình con đường dài, chứ không phải chuyện tình bình thường”, anh trải lòng. Ảnh: FBNV. Hậu chia tay Quỳnh Anh Shyn, B Trần vướng tin đồn tình cảm với Salim khi cả hai có hình xăm giống y hệt trên cánh tay. Nam diễn viên khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. “Hình xăm đó đúng là của tôi, giống với Salim, nhưng không phải bởi yêu nhau nên chọn hình xăm đôi, mà bởi tôi thấy hình xăm của Salim đẹp nên tôi cũng chọn hình xăm như vậy. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi”, B Trần giải thích. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Tháng 7/2015, Á hậu Huyền My và B Trần chụp ảnh cưới đã làm rộ lên tin đồn hẹn hò. Phía Huyền My phủ nhận nghi vấn. Theo nàng á hậu, cả hai có một số dự án hợp tác và B Trần chỉ như một đàn anh thân thiết. Ảnh: Vietnamnet. Xem trailer phim "Chúng ta của 8 năm sau". Nguồn VFC

