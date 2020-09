Đời tư nhiều thị phi của Tăng Nhật Tuệ đang gây ồn ào

Mới đây, Tăng Nhật Tuệ gây chú ý khi tố một nam ca sĩ giấu tên tự ý rời nhóm vì làm bạn gái có bầu. Tăng Nhật Tuệ vốn là một ông bầu. Anh quản lý các nhóm nhạc Super9, Zero 9, Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope. Ngoài làm ông bầu, Tăng Nhật Tuệ còn sáng tác nhạc. Một số bài hát gây chú ý của anh gồm “Phố thị”, “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”, “Cho em gần anh thêm chút nữa”. Tăng Nhật Tuệ từng đóng nhiều bộ phim như: "Bộ tứ 12A8", "Chít và Pi", "Vũ điệu xì-tin", “Ranh giới". Trong hơn 50 bộ phim, anh đảm nhận vai chính đến 17 lần. Ảnh: Vietnamnet Ông bầu sinh năm 1986 cũng ca hát. Năm 2006, anh tham gia Sao mai điểm hẹn nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tăng Nhật Tuệ vướng nhiều ồn ào. Năm 2019, anh bị nghi là ông bầu gạ tình học trò cũ. Về phần mình, Tăng Nhật Tuệ nói bóng gió học trò cũ tạo scandal. Ảnh: Zing Năm 2015, nam ca sĩ tố Hải Yến cướp công bài hát “Đã hơn một lần”. Giữa lùm xùm, Hải Yến phân trần, có sự nhầm lẫn khi trao đổi với biên tập chương trình “Tuyệt đỉnh tranh tài” nên bài hát được ghi do cô viết. Ảnh: Vietnamnet Tháng 2/2016, khi bức ảnh Trấn Thành - Hari Won hẹn hò bị tung ra, Tăng Nhật Tuệ khẳng định đây là chiêu PR. Sau đó, ông bầu phải xin lỗi Trấn Thành. Năm 2013, Tăng Nhật Tuệ vạ miệng khi chê MC Quyền Linh đóng trong MV thảm họa. Ảnh: Pose Tháng 1/2019, ông bầu này lại gây ồn ào khi tố Hoa khôi Nam Em chưa chịu thanh toán tiền sáng tác nhạc. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Xem video "2 nhóm nhạc Zero9 và Gentl9 thể hiện bài hát Mèo con". Nguồn Fanpage Tăng Nhật Tuệ

