Đời tư kín tiếng của Á hậu Trương Thị May vừa công khai con gái

Thông tin Á hậu Trương Thị May công khai con gái đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Con gái của Trương Thị May đáng yêu, hay cười.Trương Thị May kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ khi vào showbiz, cô chưa công khai bất kì mối tình nào. Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Zing, Trương Thị May chia sẻ, khi sang Mỹ tham dự chương trình Hiểu về trái tim, ít nhất có 7 người xin cưới cô ngay tại đêm đó. 7 người gặp mẹ cô và xin phép. Khi được hỏi cưới, Trương Thị May mới 22 tuổi. Người đẹp nghĩ rằng còn sớm quá để nghĩ đến chuyện lập gia đình nên cô đã cảm ơn và từ chối. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Trương Thị May cho biết, không có ai đề nghị khiếm nhã với cô. “Có lẽ, hai mẹ con đi chung, họ nghĩ mẹ tôi lớn tuổi nên cũng không dám bất nhã. Họ chỉ đến chào hỏi lịch sự rồi mẹ con tôi ra về”, Trương Thị May nói. Trương Thị May có ít bạn bè. Thời gian chủ yếu của cô dành cho công việc và gia đình. “Tôi không tiếp xúc nhiều với môi trường showbiz”, người đẹp chia sẻ. Sinh năm 1988, Trương Thị May giành danh hiệu á hậu 1 khi tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2014, tổ chức PETA (Hiệp hội bảo vệ động vật) khu vực châu Á công bố Trương Thị May là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” năm 2014. Xem video: "Trương Thị May tham gia lễ trao giải Cánh diều Vàng 2021". Nguồn FBNV

Thông tin Á hậu Trương Thị May công khai con gái đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Con gái của Trương Thị May đáng yêu, hay cười. Trương Thị May kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ khi vào showbiz, cô chưa công khai bất kì mối tình nào. Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Zing, Trương Thị May chia sẻ, khi sang Mỹ tham dự chương trình Hiểu về trái tim, ít nhất có 7 người xin cưới cô ngay tại đêm đó. 7 người gặp mẹ cô và xin phép. Khi được hỏi cưới, Trương Thị May mới 22 tuổi. Người đẹp nghĩ rằng còn sớm quá để nghĩ đến chuyện lập gia đình nên cô đã cảm ơn và từ chối. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Trương Thị May cho biết, không có ai đề nghị khiếm nhã với cô. “Có lẽ, hai mẹ con đi chung, họ nghĩ mẹ tôi lớn tuổi nên cũng không dám bất nhã. Họ chỉ đến chào hỏi lịch sự rồi mẹ con tôi ra về”, Trương Thị May nói. Trương Thị May có ít bạn bè. Thời gian chủ yếu của cô dành cho công việc và gia đình. “Tôi không tiếp xúc nhiều với môi trường showbiz”, người đẹp chia sẻ. Sinh năm 1988, Trương Thị May giành danh hiệu á hậu 1 khi tham gia hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2014, tổ chức PETA (Hiệp hội bảo vệ động vật) khu vực châu Á công bố Trương Thị May là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á” năm 2014. Xem video: "Trương Thị May tham gia lễ trao giải Cánh diều Vàng 2021". Nguồn FBNV