Đời thường của nghệ sĩ Hương Dung ở tuổi ngoài 60

Nghệ sĩ Hương Dung là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Nữ diễn viên từng đóng Chạy án, Cầu vồng tình yêu, Gia đình thợ mỏ, Người phán xử, Hoa cỏ may phần 3. Ảnh: Báo Giao Thông. Theo Gia Đình và Xã Hội năm 2018, nghệ sĩ Hương Dung nghỉ hưu năm 39 tuổi sau thời gian công tác tại Đoàn kịch Công an. NSƯT Hương Dung cho biết, cô muốn tập trung nuôi dạy các con cũng như kinh doanh để kinh tế gia đình ổn định. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Suốt những năm Hà Duy học phổ thông, nữ nghệ sĩ khá vất vả rèn giũa con. Đến khi Hà Duy vào học Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, NSƯT Hương Dung mới không còn phải nhắc nhở và canh chừng con nữa. Ảnh: Người Đưa Tin. Nghệ sĩ Hương Dung hướng Hà Duy thi tuyển phi công dù Hà Duy đóng phim từ nhỏ. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Nữ diễn viên phim Người phán xử từng vất vả trả nợ. Theo Vietnamnet, nghệ sĩ Hương Dung đứng ra bảo lãnh cho một người bạn thân vay. Khi người này hết khả năng trả nợ và bỏ đi, nữ nghệ sĩ trở thành người bị gán nợ. Ảnh: Vietnamnet. Nghệ sĩ Hương Dung vay thêm nợ mới để trả món nợ cũ do tiền lãi phát sinh. Vì thế, nữ nghệ sĩ mất nhiều năm mới có thể thoát khỏi nợ nần. Ảnh: Vietnamnet. Các con và gia đình nghệ sĩ Hương Dung cũng đã tìm mọi cách để khắc phục món nợ. “Khi thoát được nợ, tôi nghĩ đó là một điều thực sự may mắn”, nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Trong chương trình Lời tự sự lên sóng tháng 4 vừa qua, nữ diễn viên phim Người phán xử chia sẻ, cô có cuộc sống bình yên sau những biến cố. Ảnh: Tiền Phong. Khi rảnh rỗi, NSƯT Hương Dung làm vườn, chăm sóc thú cưng. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hà Duy tham gia Bữa trưa vui vẻ". Nguồn Zing

