Đọ vẻ gợi cảm của Diệu Nhi và bạn gái màn ảnh của Anh Tú

Anh Tú công khai xuất hiện bên Diệu Nhi (phải) từ năm 2017. Mới đây, nam diễn viên đóng cặp với Thiên An trong phim điện ảnh “Mưu kế thượng lưu”. Diệu Nhi sinh năm 1991, hơn Thiên An 7 tuổi. Tuy nhiên, bạn gái của Anh Tú không kém cạnh đàn em về sự trẻ trung, gợi cảm. Bạn gái và người tình màn ảnh của Anh Tú đều đẹp hút mắt khi mặc hở bạo. Diệu Nhi hiện tại là một trong những mỹ nhân làng hài. Ảnh: Vietnamnet Đăng ảnh gợi cảm, Diệu Nhi từng bông đùa “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh: "Sao, thấy dáng tôi ngon hơn bắt đầu run sợ rồi chứ gì?". Nhiều người cho rằng Diệu Nhi không lép vế Ngọc Trinh về sắc vóc. Bạn gái của Anh Tú ngày càng gợi cảm. Diệu Nhi từng khẳng định, dù phong cách thời trang hay vai diễn thay đổi thì bản chất của cô vẫn sẽ là bất biến khi người hâm mộ lo sợ cô mất duyên khi thay đổi phong cách. Nhiều khán giả của Anh Tú tò mò khi nam diễn viên đóng cặp với Thiên An. Ảnh: NSX Thiên An sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng ưa nhìn cùng chiều cao 1m65. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Năm 2017, bạn gái màn ảnh của Anh Tú dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50. Thiên An sinh con gái cho nam ca sĩ Jack vào tháng 4/2021. Cô và Jack chia tay khi con gái được 1 tháng tuổi. Sau lùm xùm tình ái với Jack, Thiên An liên tục khoe sắc vóc “gái một con trông mòn con mắt”. Xem trailer "Mưu kế thượng lưu". Nguồn NSX

