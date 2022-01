Đọ tài sắc dàn sao nữ tham gia “Vũ trụ mỹ nhân”

Mới đây, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito công bố dự án "Vũ trụ mỹ nhân". Trong dự án này, Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp với Kaity Nguyễn ở phim điện ảnh “Cô gái từ quá khứ”. Ngoài ra, Lan Ngọc còn đóng chung với Diễm My, Jun Vũ và Phương Anh Đào ở dự án web series. Lan Ngọc, Diễm My, Jun Vũ, Phương Anh Đào và Kaity Nguyễn tài năng không kém cạnh nhau. Lan Ngọc là cái tên sáng giá trong những năm trở lại đây. Cô là nữ chính của hai bộ phim Việt trăm tỷ "Cua lại vợ bầu" và "Gái già lắm chiêu 3". Giống Lan Ngọc, Kaity Nguyễn cũng là nữ chính phim Việt trăm tỷ khi góp mặt trong phim "Em chưa 18", và "Tiệc trăng máu". Phương Anh Đào cũng là diễn viên tài năng. Cô từng đóng cặp với “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa trong bộ phim điện ảnh “Chàng vợ của em”. Diễm My tham gia không ít dự án phim ảnh. Cô từng đóng “Mỹ nhân kế”, “Gái già lắm chiêu”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Tình yêu và tham vọng”. Jun Vũ từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh "Tháng năm rực rỡ", "Gái già lắm chiêu 3". Lan Ngọc, Diễm My, Jun Vũ, Phương Anh Đào và Kaity Nguyễn không kém cạnh nhau về sắc vóc. Lan Ngọc sở hữu hình thể nuột nà. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Lan Ngọc đang ở độ chín muồi. Kaity Nguyễn có chiều cao khiêm tốn song vóc dáng của cô vẫn rất gợi cảm. Nữ diễn viên được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng một tự nhiên đầy đặn. Jun Vũ nâng ngực vì vòng 1 khá khiêm tốn. Nữ diễn viên khẳng định cô chỉ nâng ngực, không sửa mũi, sửa mặt, bơm mông, tiêm má baby như tin đồn. Phương Anh Đào gây chú ý bởi chiều cao lý tưởng, gương mặt hài hòa. Diễm My sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Năm 2008, cô giành giải nhì cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào. Xem MV "Gái già muốn lấy chồng" của Ninh Dương Lan Ngọc. Nguồn Youtube/ Lan Ngọc

