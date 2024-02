Đọ sắc những cặp chị em nổi tiếng của showbiz Việt

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm là một trong những cặp chị em ruột nổi tiếng của làng giải trí Việt. Thiều Bảo Trang (phải) sinh năm 1991, Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994. Ảnh: FBNV. Thiều Bảo Trâm và chị gái sở hữu body thon gọn, gợi cảm không kém cạnh nhau. Khi đi diễn hay ở đời thường, cả hai đều chuộng mặc trang phục khoe đôi chân dài miên man, vòng eo con kiến. Ảnh: FBNV. Bảo Anh - Bảo Trân (phải) sinh năm 1993, là cặp chị em song sinh. Bằng Cường - chồng Bảo Anh từng chia sẻ, do hai chị em quá giống nhau đôi khi anh vẫn bị nhầm người này với người kia. Ảnh: FBNV. Bảo Anh - Bảo Trân đều sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm. Ảnh: FBNV. Lệ Anh - Nam Em (phải) cũng là cặp chị em song sinh. Lệ Nam sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 87- 60 -93 cm, cao 1m75. Ảnh: FBNV. Nam Em sở hữu số đo ba vòng 90-64-95 cm, cao 1m72. Ảnh: FBNV. Yến Nhi (phải) sở hữu body thon gọn, săn chắc. Nữ ca sĩ sinh năm 1987 dành nhiều thời gian tập luyện. Yến Nhi từng thừa nhận "một ngày không gym không chịu nổi". Ảnh: FBNV. Yến Trang - em gái của Yến Nhi được người hâm mộ ca ngợi là nữ hoàng gợi cảm trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV. Lưu Thiên Hương (trái) - Lưu Hương Giang cũng là một trong các cặp chị em tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Ảnh: FBNV. Lưu Hương Giang ngày càng trẻ trung, gợi cảm sau 2 lần sinh nở. Lưu Thiên Hương đẹp mặn mà khi đã có một cô con gái. Ảnh: FBNV. Phương Linh - Phương Ly (phải) đều là ca sĩ. Vóc dáng của Phương Linh được đánh giá quyến rũ hơn cả ở thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Dân Việt. Phương Ly trẻ trung, theo đuổi phong cách cá tính, gợi cảm. Ảnh: Phụ Nữ Số. Á hậu Ngô Trà My (trái) là một trong những mỹ nhân siêu vòng ba. Thời thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, vòng 3 của cô là 103 cm. Ảnh: FBNV. Là em gái của Trà My, Á hậu Thanh Tú có chiều cao 1m81. Hiện tại, cả hai nàng hậu đều đã có hai con. Ảnh: FBNV. Xem video: "Lưu Hương Giang hát Đừng ngoảnh lại". Nguồn FBNV

