Đỗ Mỹ Linh thị phạm catwalk cực “đỉnh” cho thí sinh Hoa hậu VN

Là thành viên BGK Hoa hậu Việt Nam năm nay, Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ khi có mặt tại buổi tập catwalk của các thí sinh Chung khảo phía Bắc. Sự có mặt của nữ giám khảo HHVN 2018 khiến không khí buổi tập trở nên hào hứng hơn khi cô “chào sân” bằng màn trình diễn catwalk uyển chuyển và thần thái.Đương kim hoa hậu Việt Nam diện cây đen đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, chia sẻ và động viên với các thí sinh trước thềm Chung khảo phía Bắc. Thí sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu – SBD 169 phấn khích chia sẻ: “Cảm nhận của em về chị Linh trong buổi tập và chị rất thân thiện, đặc biệt những bước catwalk của chị rất tự nhiên, thể hiện đúng thần thái của hoa hậu". Thí sinh Nguyễn Thị Thu Tâm – SBD 378 bộc bạch: “Chị Linh rất bận rộn với công việc mà còn sắp xếp thời gian để đến đây thị phạm và chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích cho chúng em nữa nên em cảm thấy rất vui”. Còn riêng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì chia sẻ vào cuối buổi gặp mặt: “Hôm nay đến đây, nhìn thấy các bạn tập luyện, được chia sẻ và trò chuyện cùng, Linh cảm thấy các bạn đã dạn dĩ hơn, tiến bộ về kỹ năng trình diễn”. Trước đó, Mỹ Linh vừa đáp chuyến bay đến Nghệ An, sau đó về thẳng Cửa Lò để gặp gỡ thí sinh. Vòng Chung khảo phía Bắc diễn ra từ ngày 12/7 – 22/7 tại Cửa Lò, Nghệ An. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – vòng chung khảo được tổ chức ở quê Bác. Sân khấu ngoài trời có diện tích và quy mô hoành tráng nhất trong lịch sử cuộc thi này cũng đã bắt đầu thi công. Đêm Chung khảo phía Bắc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22/7 tại quảng trường Bình Minh (Cửa Lò, Nghệ An). HH Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh lưu niệm cùng dàn thí sinh. Xem video Đỗ Mỹ Linh hướng dẫn catwalk cho thí sinh. Nguồn Youtube:

