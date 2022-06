Điểm mặt loạt thí sinh mạnh trước bán kết HHHV Việt Nam 2022

Lê Hoàng Phương hiện tại lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô được đánh giá là thí sinh mạnh. Năm 2019, khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đoạt danh hiệu Người đẹp biển. Từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 giống Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hương Ly lọt top 5 chung cuộc. Trở lại cuộc thi năm nay, "người đẹp 10 năm chăn trâu" được đánh giá cao. Phan Ngọc Ngân từng lọt Top 6 The Face 2017 và thi Sing My Song 2018. Cô hiện tại lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Lê Thảo Nhi là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 gây chú ý khi mới tham gia cuộc thi. Cô sẽ là đối thủ đáng gờm trong bán kết diễn ra vào ngày 21/6. Bùi Quỳnh Hoa lọt top 41 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, cô tham gia đoạt một số thành tích ở sân chơi nhan sắc như top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng quang Miss Áo dài Việt Nam World 2017. Hoàng Như Mỹ - thí sinh sở hữu mái tóc xù tự nhiên cũng được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ tiến xa. Hoàng Thị Nhung là thí sinh được nhận xét hao hao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Huỳnh Phạm Thủy Tiên từng đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2018, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Lê Thị Kiều Nhung từng sớm dừng chân ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm nay, cô lọt top 41. Lê Thị Tường Vy là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 nên được đặc cách vào thẳng bán kết, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngô Bảo Ngọc là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đây, cô chưa từng thi nhan sắc. Nguyễn Thị Lệ Nam từng lọt top 10 cuộc thi The Face 2018, đoạt giải quán quân cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Hiện tại, chị gái của Nam lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Châu là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô hiện tại là thí sinh mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xem video "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

Lê Hoàng Phương hiện tại lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô được đánh giá là thí sinh mạnh. Năm 2019, khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đoạt danh hiệu Người đẹp biển. Từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 giống Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hương Ly lọt top 5 chung cuộc. Trở lại cuộc thi năm nay, "người đẹp 10 năm chăn trâu" được đánh giá cao. Phan Ngọc Ngân từng lọt Top 6 The Face 2017 và thi Sing My Song 2018. Cô hiện tại lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Lê Thảo Nhi là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 gây chú ý khi mới tham gia cuộc thi. Cô sẽ là đối thủ đáng gờm trong bán kết diễn ra vào ngày 21/6. Bùi Quỳnh Hoa lọt top 41 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, cô tham gia đoạt một số thành tích ở sân chơi nhan sắc như top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng quang Miss Áo dài Việt Nam World 2017. Hoàng Như Mỹ - thí sinh sở hữu mái tóc xù tự nhiên cũng được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ tiến xa. Hoàng Thị Nhung là thí sinh được nhận xét hao hao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Huỳnh Phạm Thủy Tiên từng đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2018, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Lê Thị Kiều Nhung từng sớm dừng chân ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm nay, cô lọt top 41. Lê Thị Tường Vy là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 nên được đặc cách vào thẳng bán kết, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngô Bảo Ngọc là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đây, cô chưa từng thi nhan sắc. Nguyễn Thị Lệ Nam từng lọt top 10 cuộc thi The Face 2018, đoạt giải quán quân cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Hiện tại, chị gái của Nam lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Châu là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô hiện tại là thí sinh mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xem video "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV