Đâu chỉ đọc nhầm kết quả The Voice Kids, Nguyên Khang dính loạt lùm xùm

Khán giả đang bức xúc trước sự cố MC Nguyên Khang đọc nhầm kết quả Giọng hát Việt nhí 2019 khiến Chấn Quốc bị mừng hụt. Ảnh: Vietnamnet Bị ném đá, nam MC phân trần vì quá thích Chấn Quốc đến mức trong đầu chỉ có Chấn Quốc nên anh đọc nhầm kết quả. Ảnh: Yeah1 Nguyên Khang đã trực tiếp xin lỗi Chấn Quốc cùng gia đình và huấn luyện viên của bé. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh vướng lùm xùm. Ảnh: Yeah1 Năm 2017, khi làm MC Cánh diều Vàng, Nguyên Khang có hàng loạt sự cố. Anh đọc sai tên phim "Vẽ đường cho yêu chạy" thành "Vẽ đường cho hươu chạy”. Ảnh: Tổ Quốc Ở phần trao giải Diễn viên phụ xuất sắc, Nguyên Khang bông đùa Công Lý: “Công Lý rất hạnh phúc vì lâu lâu dắt tay người đẹp mà không có bà xã đi theo”. Ảnh: Khám phá Công Lý từng có 3 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Chính vì thế, lời bông đùa của Nguyên Khang bị chê kém duyên. Ảnh: Lao động Chưa hết khi Cánh diều vàng vẫn còn phần biểu diễn của ca sĩ Hoàng Lê Vy, Nguyên Khang và Hồng Ánh đã đọc lời tổng kết khiến khán giả lục đục ra về. Ảnh: Gia đình xã hội Về phần mình, Nguyên Khang công khai xin lỗi. "Tôi xin lỗi về những sai sót đáng tiếc do mình gây ra tại sự kiện này. Bất luận vì lý do gì, đây cũng là lỗi của tôi”, anh nói. Nguyên Khang nhận lỗi chưa tìm hiểu về đời sống riêng của Công Lý và thú nhận chưa từng xem phim “Vẽ đường cho yêu chạy”. Ảnh: Ngôi sao Khi dẫn chương trình The Remix 2015, Nguyên Khang cũng bị chê thiếu chuyên nghiệp vì khuyên khán giả nên mua 4 cặp loa để tận hưởng chương trình. Ảnh: VTV Nam MC còn có những màn ngắt lời thoại của giám khảo The Remix 2015 đột ngột khiến nhiều khán giả không hài lòng. Ảnh: VTV Nguyên Khang từng gây ồn ào vì nghi vấn dao kéo. Trước đây, anh có đôi mắt híp, đầu mũi hơi thô thế nhưng nam MC giờ có hai mí rõ ràng và mũi thon, gọn. Ảnh: Ngôi sao Trước tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Nguyên Khang từ chối trả lời. Mời quý độc giả xem video "Phản ứng gay gắt của Tuấn Hưng khi bị MC Nguyên Khang hỏi chuyện từng yêu Hồ Ngọc Hà". Nguồn Youtube

