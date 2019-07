Danh tính chàng trai bị đồn đang hẹn hò Lưu Diệc Phi

Mới đây, Lưu Diệc Phi đăng tải loạt ảnh tham quan triển lãm tranh. Đáng chú ý, qua loạt ảnh này, nữ diễn viên bị phát hiện đi giày đôi với nhiếp ảnh Lưu Kiện An. Ngoài ra, trong loạt ảnh đi xem triển lãm, có 2 bức ảnh của hai người được chụp tại cùng 1 địa điểm với cùng 1 góc độ. Gần đây khi Lưu Diệc Phi công tác tại Monaco, Lưu Kiện An đăng tải hình ảnh trái tim trên Instagram kèm đánh dấu địa điểm Monaco. Sau một số bằng chứng, nhiều khán giả đặt nghi vấn Lưu Diệc Phi đang hẹn hò Lưu Kiện An. Lưu Diệc Phi vốn từng hẹn hò Song Seung Hun sau khi đóng chung phim "Tình yêu thứ ba" phát sóng năm 2015. Sau khi bị bắt gặp tình cảm bên nhau, cặp đôi thừa nhận hẹn hò và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Cuối năm 2017, báo chí xứ Trung đăng tải thông tin Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi chia tay. Đến đầu năm 2018, phía bạn trai của Lưu Diệc Phi lên tiếng xác nhận chuyện tan vỡ. Theo công ty quản lý, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun chia tay không phải vì lý do chính phủ Trung Quốc cấm vận nghệ sĩ Hàn. “Cặp đôi đều bận rộn với công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi, khiến cả hai ngày càng xa cách.”, đại diện nam diễn viên cho hay. Giữa tin đồn có tình mới, Lưu Diệc Phi vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, cô mới khoe loạt ảnh của mình do người tình tin đồn chụp. Một số fan cho rằng Lưu Kiện An là nhiếp ảnh gia nên chuyện anh thân thiết với Lưu Diệc Phi là bình thường. Mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Lưu Kiện Anh có lẽ chỉ ở mức đồng nghiệp, bạn bè. Ở tuổi 32, Lưu Diệc Phi xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng. Xem trailer phim "Tình yêu thứ ba". Nguồn Youtube

