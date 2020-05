Dàn người tình màn ảnh toàn mỹ nhân của Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh hợp tác với Bích Ngọc trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Cả hai vào vai đôi tình nhân nhưng sớm phải xa cách khi nhân vật của Bích Ngọc bị kẻ xấu bắt cóc. Ảnh: FBNV Ngoài Bích Ngọc, Nhan Phúc Vinh còn đóng cặp với Diễm My 9x trong "Tình yêu và tham vọng". Nhân vật Linh của Diễm My thầm yêu Minh (Nhan Phúc Vinh). Hiện tại, đây là cặp đôi yêu thích của nhiều khán giả phim "Tình yêu và tham vọng". Nhân vật của Nhan Phúc Vinh còn được Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền đóng) vây quanh. Cả Lã Thanh Huyền, Bích Ngọc và Diễm My 9x đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Nhan Phúc Vinh cũng có nhiều cơ hội đóng cặp với Nhã Phương. Cả hai từng hợp tác trong phim "Hương bưởi", "Thám tử miệt vườn", "Ngày ấy mình đã yêu". Ảnh: Infonet Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương trong "Thám tử miệt vườn". Ảnh: Lao động Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh quen biết nhau khi học chung khoa diễn xuất tại Trường đại học Sân khấu điện ảnh. Ảnh: Thể thao văn hóa Khi đóng "Ngày ấy mình đã yêu" với Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương đang hẹn hò Trường Giang. Ảnh: VTV Ngoài Nhã Phương, Tường Vi cũng không ít lần trở thành người tình màn ảnh của Nhan Phúc Vinh.Diễn viên Nhan Phúc Vinh đóng cặp với Tường Vi trong phim "Cô Thắm về làng". Ảnh: Zing Nhan Phúc Vinh cũng là bạn diễn ăn ý của Thúy Diễm kế sau ông xã Lương Thế Thành. Ảnh: Báo Cần Thơ Từng đóng cặp với nhau trong "Tình kỹ nữ", Thúy Diễm và Nhan Phúc Vinh được “chọn mặt gửi vàng” cho dự án phim ngắn “Mùa hè yêu em”. Ảnh: Zing Kim Tuyến cũng là một trong những người tình màn ảnh của Nhan Phúc Vinh. Trong "Mộng phù hoa", Nhan Phúc Vinh vào vai mối tình đầu của đệ nhất mỹ nhân Sài thành do Kim Tuyến đóng. Nam diễn viên còn từng diễn chung với Cao Thái Hà trong bộ phim "Chàng khờ mất vợ". Ngoài đời, Nhan Phúc Vinh hiện tại độc thân và chưa từng công khai bất kỳ mối tình nào. Mời quý độc giả xem trailer tập 2 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube

