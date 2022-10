Dàn mỹ nhân cực đỉnh đổ bộ Hoa hậu Việt Nam 2022

Mới đây, trang fanpage của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa đăng tải profile của cô gái Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003, hiện là sinh viên trường Đại học Western Sydney. Với chiều cao ấn tượng và nhan sắc ngọt ngào, Ngọc Hằng từng xuất sắc lọt top 10 Miss World Vietnam 2022. Thí sinh Đỗ Phương Loan cũng thu hút nhiều lượt tương tác từ khán giả. Phương Loan sinh năm 1999, đến từ Yên Bái và hiện là sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội. Nguyễn Diệu Thúy đến từ Thanh Hóa, quê hương của đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Diệu Thúy sinh năm 2001, hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nguyễn Thị Huyền My có nhan sắc quyến rũ, đầy ngọt ngào. Huyền My sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa và hiện là sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nguyễn Thị Lan Anh cũng thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, là sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Một nhan sắc ngọt ngào không kém đó là Nguyễn Thị Phương Nhung sinh năm 2002, là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Phương Nhung từng đoạt giải Hoa khôi Tỏa sáng của Duyên dáng Ngoại Thương 2022. Sau Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Nguyễn Tiểu Hồng tiếp tục ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Có thể nói, cô gái trẻ tuổi đến từ Đắk Lắk vô cùng máu chiến khi liên tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Được biết, Tiểu Hồng từng vào top 15 tại Miss Grand Vietnam 2022. Cao Thị Mỹ Hạnh cũng tham gia cuộc thi năm nay. Cô sinh năm 2000, đến từ Nghệ An và hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Y dược Huế. Ngoài ra còn có các nhan sắc khác ghi danh vào cuộc thi năm nay như: Đoàn Ngọc Hân, Lê Nguyễn Phương Thảo (trong ảnh), Nguyễn Ngọc Anh... Cùng chờ đón xem cô gái nào sẽ hội tụ đủ yếu tố kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo.Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

