Đàm Vĩnh Hưng cúng Tổ nghề hoành tráng, cầu tỏa sáng thêm 10 năm

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ cúng Tổ nghề được nhiều sao Việt tổ chức tại nhà. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tự trang trí cả đêm, chuẩn bị cho giỗ Tổ. Nam ca sĩ bày tỏ: "Xin cho con được bình yên, may mắn, được khán giả yêu thương. Cho con được tỏa sáng và tiếp tục cấp visa ở vị trí này thêm 10 năm nữa". NSND Hồng Vân thành kính dâng lên Tổ những món ăn làm tại nhà. Hồng Vân cầu mong cho anh em nghệ sĩ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long bày biện đẹp mắt để cúng Tổ. Ca sĩ Long Nhật cũng thành tâm thắp hương cúng Tổ nghề. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm và cậu con trai lễ Tổ tại nhà. Hoa hậu Khánh Vân diện áo dài trong lễ giỗ Tổ nghề. Nàng hậu cầu xin Tổ nghiệp soi sáng để cô có được bản lĩnh mạnh mẽ, thực hiện được sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến mọi người.Phương Mỹ Chi cúng Tổ nghề tại nhà mùa dịch. Mới đây, Phương Mỹ Chi và các thành viên trong gia đình đã chiến thắng COVID-19. NSND Lan Hương ngậm ngùi trước khung cảnh vắng vẻ trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Nữ nghệ sĩ mong dịch bệnh sớm qua để các sân khấu trên cả nước được sáng đèn trở lại.Xem video "Ngày giỗ Tổ nghề sân khấu - Ngày Tết của nghệ sĩ". Nguồn HTV Giải trí

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ cúng Tổ nghề được nhiều sao Việt tổ chức tại nhà. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tự trang trí cả đêm, chuẩn bị cho giỗ Tổ. Nam ca sĩ bày tỏ: "Xin cho con được bình yên, may mắn, được khán giả yêu thương. Cho con được tỏa sáng và tiếp tục cấp visa ở vị trí này thêm 10 năm nữa". NSND Hồng Vân thành kính dâng lên Tổ những món ăn làm tại nhà. Hồng Vân cầu mong cho anh em nghệ sĩ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long bày biện đẹp mắt để cúng Tổ. Ca sĩ Long Nhật cũng thành tâm thắp hương cúng Tổ nghề. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm và cậu con trai lễ Tổ tại nhà. Hoa hậu Khánh Vân diện áo dài trong lễ giỗ Tổ nghề. Nàng hậu cầu xin Tổ nghiệp soi sáng để cô có được bản lĩnh mạnh mẽ, thực hiện được sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến mọi người. Phương Mỹ Chi cúng Tổ nghề tại nhà mùa dịch. Mới đây, Phương Mỹ Chi và các thành viên trong gia đình đã chiến thắng COVID-19. NSND Lan Hương ngậm ngùi trước khung cảnh vắng vẻ trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Nữ nghệ sĩ mong dịch bệnh sớm qua để các sân khấu trên cả nước được sáng đèn trở lại. Xem video "Ngày giỗ Tổ nghề sân khấu - Ngày Tết của nghệ sĩ". Nguồn HTV Giải trí