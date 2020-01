Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly hăng say tổng duyệt Táo Xuân Canh Tý 2020

Để chuẩn bị cho Táo Xuân Canh Tý 2020 lên sóng vào đêm 30 Tết, Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Ly và dàn nghệ sĩ đã có buổi tổng duyệt cho chương trình. Trong loạt ảnh hậu trường, "ông hoàng nhạc Việt" hăng say tập luyện cùng ê-kíp. Trong Táo Xuân Canh Tý 2020, Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai Ngọc Hoàng, còn nữ ca sĩ Cẩm Ly vào vai Thiên Hậu. Trong buổi tập duyệt cuối cùng, "Ngọc Hoàng" Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tới trễ nhưng lại được Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam cùng Táo đỏ Đại Nghĩa và ê-kíp nhắn nhủ “hãy tiếp tục phát huy”. Thì ra do có công việc đột xuất nên Đàm Vĩnh Hưng không thể đến đúng giờ, bù lại, anh rất nhanh trí mua rất nhiều loại chè để “mua chuộc” ê-kíp. Đàm Vĩnh Hưng hăng say tập luyện cho chương trình. Táo Xuân là chương trình hài kịch đặc biệt, tổng kết lại một năm vừa qua với những sự kiện nóng hổi. Táo Xuân 2020 mùa thứ 3 tiếp tục “trình làng” dưới sự dàn dựng của “phù thủy sân khấu” Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và đạo diễn dàn dựng Huỳnh Lập. Với chủ đề “Sao che được mắt trời”, phần kịch bản của Táo Xuân Canh Tý 2020 được diễn viên Huỳnh Lập chắp bút cùng với Hoàng Khôi. Với nguồn nhân lực “khủng” cùng sự đổi mới “khó hơn năm trước” như Huỳnh Lập đã chia sẻ, Táo Xuân 2020 hứa hẹn mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng và tràn ngập tiếng cười. Lê Dương Bảo Lâm trong buổi tập cùng các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Lê Giang. "Mỹ nhân làng hài" Nam Thư. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Táo Xuân Canh Tý lên sóng vào lúc 20h, ngày 24/1/2020, trên kênh THVL1. Xem video "Đàm Vĩnh Hưng và các nghệ sĩ chúc Tết". Nguồn Youtube/ Sen Vàng:

