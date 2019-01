Cường Đô la đi hỏi vợ, tình cũ Hạ Vi phản ứng ra sao?

Chia tay Hạ Vi, Cường Đô la hẹn hò Đàm Thu Trang và hai người vừa tổ chức lễ ăn hỏi. Giữa thông tin tình cũ đi hỏi vợ, Hạ Vi viết trên trang cá nhân dòng tâm sự đầy ẩn ý: "I want to know nothing" (Tạm dịch: Tôi muốn tôi không biết gì hết). Hạ Vi cũng gây chú ý khi vướng nghi vấn bầu bí, sinh nở trong 1 năm ở ẩn. Theo đó, tin đồn xuất phát từ bức ảnh Hạ Vi để lộ vòng 2 nhô cao và tay cầm chiếc xe nôi em bé. Ở một bức ảnh khác, Hạ Vi dùng túi xách che vòng 2 khiến dân tình đồn đoán tin bầu bí. Năm 2017, Hạ Vi công khai chia tay Cường Đô la sau 2 năm tan hợp vô ố lần. Từ khi chia tay Cường Đô la, Hạ Vi trở nên kín tiếng hơn. Cô vẫn sử dụng trang cá nhân Instagram nhưng khá hạn chế đăng tải hình ảnh. Người đẹp sinh năm 1992 trẻ trung, xinh đẹp sau 2 năm đường ai nấy đi với Cường Đô la. Hạ Vi đến nay chưa công khai hẹn hò bất kì ai sau khi mối tình của cô với Cường Đô la tan vỡ. Gần đây, Hạ Vi tái xuất với vai trò bạn diễn trong MV ca nhạc cổ trang của ca sĩ Đan Trường. Tình cũ của Cường Đô la hiện chưa có hoạt động nghệ thuật nào gây chú ý. Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/VTC

