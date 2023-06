Cường Đô la chuẩn “chồng quốc dân”, khoe “chăm vợ đẻ cũng nhàn“

Vừa qua, Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang đón con thứ hai chào đời, bé trai có tên Sutin. Nam doanh nhân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi đăng ảnh đeo tất cho vợ, kèm dòng chia sẻ: "Chăm vợ sau sinh nói chung cũng nhàn. Anh em cứ chiều với nịnh tí kiểu gì cũng qua hết nhé. Anh em nào cần chia sẻ kinh nghiệm thì inbox mình nhé. Chăm mà vợ vui có khi lại có quà". Khoảnh khắc khéo chăm vợ con của doanh nhân phố núi khiến anh nhận được "cơn mưa lời khen". Không ít bạn bè của Cường Đô la còn phải "than trời": "Anh làm thế này lại khổ bọn em. Các bà vợ lại suốt ngày lôi ra chồng người ta". Thời điểm Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng Suchin cách đây 3 năm, Cường Đô la đã được khen khéo chăm vợ đẻ. Kinh nghiệm đầy mình khiến công việc chăm vợ mới sinh những tưởng vất vả lại trở nên nhàn tênh với "ông chồng quốc dân" Cường Đô la. Từ lâu, Đàm Thu Trang đã khiến bao chị em ghen tỵ khi có ông xã vừa giỏi kinh doanh lại khéo chiều vợ, chăm con. Thời điểm cựu người mẫu khoe ảnh mang bầu lần 2, Cường Đô la liên tục nịnh vợ bằng những lời "mật ngọt" như: "Vợ tui xinh quá đi thôi. 2 tình yêu to bự của papa", "Chỉ có thể là yêu"... Trong những ngày trọng đại, Cường Đô la không thiếu sự lãng mạn khi chuẩn bị những món quà bất ngờ tặng vợ. Nam doanh nhân thường xuyên đưa vợ con đi du lịch hay đi chơi trải nghiệm. Đàm Thu Trang được chồng yêu chiều nhờ giỏi quán xuyến việc nhà, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng.Vợ chồng Cường Đô la thoải mái chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân. Sau 4 năm kết hôn, nam doanh nhân 8X từng gửi lời nhắn nhủ tới bà xã: "Đời này không dám mong gì nhiều. Chỉ mong sao vợ chồng luôn an vui, khỏe mạnh và tâm trạng lúc nào cũng như trong hình là quá đủ!".Xem video: "Toàn cảnh đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang". Nguồn Vietnamnet

Vừa qua, Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang đón con thứ hai chào đời, bé trai có tên Sutin. Nam doanh nhân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi đăng ảnh đeo tất cho vợ, kèm dòng chia sẻ: "Chăm vợ sau sinh nói chung cũng nhàn. Anh em cứ chiều với nịnh tí kiểu gì cũng qua hết nhé. Anh em nào cần chia sẻ kinh nghiệm thì inbox mình nhé. Chăm mà vợ vui có khi lại có quà". Khoảnh khắc khéo chăm vợ con của doanh nhân phố núi khiến anh nhận được "cơn mưa lời khen". Không ít bạn bè của Cường Đô la còn phải "than trời": "Anh làm thế này lại khổ bọn em. Các bà vợ lại suốt ngày lôi ra chồng người ta". Thời điểm Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng Suchin cách đây 3 năm, Cường Đô la đã được khen khéo chăm vợ đẻ. Kinh nghiệm đầy mình khiến công việc chăm vợ mới sinh những tưởng vất vả lại trở nên nhàn tênh với "ông chồng quốc dân" Cường Đô la. Từ lâu, Đàm Thu Trang đã khiến bao chị em ghen tỵ khi có ông xã vừa giỏi kinh doanh lại khéo chiều vợ, chăm con. Thời điểm cựu người mẫu khoe ảnh mang bầu lần 2, Cường Đô la liên tục nịnh vợ bằng những lời "mật ngọt" như: "Vợ tui xinh quá đi thôi. 2 tình yêu to bự của papa", "Chỉ có thể là yêu"... Trong những ngày trọng đại, Cường Đô la không thiếu sự lãng mạn khi chuẩn bị những món quà bất ngờ tặng vợ. Nam doanh nhân thường xuyên đưa vợ con đi du lịch hay đi chơi trải nghiệm. Đàm Thu Trang được chồng yêu chiều nhờ giỏi quán xuyến việc nhà, dung hòa được mối quan hệ với Subeo - con riêng của chồng. Vợ chồng Cường Đô la thoải mái chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn, gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân. Sau 4 năm kết hôn, nam doanh nhân 8X từng gửi lời nhắn nhủ tới bà xã: "Đời này không dám mong gì nhiều. Chỉ mong sao vợ chồng luôn an vui, khỏe mạnh và tâm trạng lúc nào cũng như trong hình là quá đủ!". Xem video: "Toàn cảnh đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang". Nguồn Vietnamnet