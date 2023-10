Cuộc sống sau ánh hào quang của ca sĩ Như Quỳnh

Ca sĩ Như Quỳnh mất 3 người thân trong 3 năm. Năm 2021, mẹ của cô qua đời. Năm 2021, bố ruột của Như Quỳnh mất vì tuổi cao sức yếu. Năm 2022, em trai của cô - ca sĩ, nhà thiết kế Tường Khuê ra đi vì đột quỵ. Đầu năm 2023, nữ ca sĩ mới thực sự vượt qua nỗi đau mất những người thân. Như Quỳnh có một khối u nhỏ trong não hơn 10 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, cô cho biết, khối u lành tính nhưng phải uống thuốc điều trị. Thuốc này khiến cơ thể Như Quỳnh bị tích nước, như bị sưng phù. Do khối u chèn vào dây thần kinh số 7 nên trí nhớ của nữ ca sĩ giảm sút, dễ bị căng thẳng. Ngoài ra, đôi khi uống quá liều, thuốc làm cho Như Quỳnh bị loạng choạng. Ngoài có một khối u nhỏ trong não, Như Quỳnh còn bị mất ngủ. Cô mắc căn bệnh này hơn 20 năm qua. Về nguyên nhân của bệnh mất ngủ, nữ ca sĩ sinh năm 1970 thừa nhận đó là do đặc thù công việc của nghệ sĩ. Như Quỳnh chịu những tác dụng phụ của chứng nghiện thuốc ngủ. Năm 2022, nữ ca sĩ chia sẻ cô đã thoát khỏi căn bệnh mất ngủ. Nữ ca sĩ đang có cuộc sống bình yên bên con gái Melody Đông Nghi. Theo Quang Lê, ca sĩ Như Quỳnh hẹn hò một người đàn ông kém cô 12 tuổi. Nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính lẫn hình ảnh nửa kia của mình. Ở tuổi 53, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian để chăm sóc nhan sắc. Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô năm 2022, Như Quỳnh khẳng định, cô chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Xem video "Như Quỳnh - Quang Lê hát Áo hoa". Nguồn VTV

