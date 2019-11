Cuộc sống ở ẩn của Tâm Tít sau 4 năm lấy chồng đại gia

Hot girl Tâm Tít quyết định rút khỏi showbiz Việt sau khi lấy chồng vào năm 2015. Ở tuổi 30, hot girl gốc Hà thành đã là bà mẹ bỉm sữa hai con. Sau khi lấy chồng, sinh con, Tâm Tít ngày càng mặn mà, quyến rũ. Tâm Tít ở tuổi 30 trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều mỹ nhân Việt khó bì kịp. Gần đây, hot girl gốc Hà thành bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ do gương mặt có nhiều nét khác lạ như đôi môi tều căng mọng, đôi mắt to. Tâm Tít lập tức phủ nhận chuyện dao kéo gương mặt. "Bà chị bảo hot trend bây giờ là mắt xếch, môi tều nên họa mặt em như vậy. Chứ lâu không up ảnh mà nhiều người vào hỏi có phải em mới phẫu thuật thẩm mỹ gì trên mặt không. Em cứ phải giải thích em mệt quá", Tâm Tít lên tiếng. Nữ diễn viên phim "Chiếc giường chia đôi" không phản đối chuyện dao kéo nhưng làm đẹp phải tự nhiên. Tâm Tít hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Hình ảnh hot girl 8x tự tay làm môi cho một khách hàng. Cuộc hôn nhân trong 4 năm qua của Tâm Tít vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng hot girl thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm. Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào dù đã có 2 mặt con, 4 năm chung sống. Hai cậu con trai của Tâm Tít đều kháu khỉnh. Sau 4 năm rời bỏ ánh hào quang, Tâm Tít hiện có tổ ấm hạnh phúc bên chồng đại gia. Mời quý độc giả xem video "Tâm Tít đẹp lộng lẫy trong tiệc sinh nhật con trai". Nguồn Youtube

