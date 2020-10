Cuộc sống nơi xứ người của Ngọc Quyên sau ly hôn chồng Việt kiều

Sau mối tình chớp nhoáng với bác sĩ Việt kiều Richark Le, Ngọc Quyên kết hôn tại Mỹ vào năm 2014. Tháng 10/2018 hai người ly hôn, con trai Jiraiya ở với mẹ. Ly hôn xong, Ngọc Quyên được chồng cũ để lại nhà và xe. Hàng tháng theo phán quyết của tòa, chồng cũ còn chu cấp 5.000 USD để cô nuôi con. Ngọc Quyên sử dụng số tiền đó để dành dụm cho tương lai của con. Ngọc Quyên cũng từng tiết lộ lý do hai vợ chồng cô chia tay một phần vì hai người không hòa hợp, một phần là vì chồng cũ ngoại tình. Ly hôn xong, công việc kinh doanh của Ngọc Quyên vẫn chưa thuận lợi lại thêm con trai cô xuất hiện những dấu hiệu tự kỷ như chậm nói, tăng động. Nghe theo lời bác sĩ, cô đã đưa con trai cùng đi du lịch vòng quanh nước Mỹ, dành nhiều thời gian cho con. Sau những vất vả của ngày đầu làm mẹ đơn thân, giờ cuộc sống của Ngọc Quyên đã tốt hơn so với hai năm trước. Cô mở một spa nhỏ và việc kinh doanh mỹ phẩm rất đắt khách. Mỗi ngày, cô nhận đơn, đi giao hàng hoặc gửi đi khắp các tiểu bang của Mỹ. Người đẹp sinh năm 1988 rất bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc con trai nhỏ. Sáng, cô dậy từ 7h sáng, 9h đưa con đi học rồi về cửa hàng livestream bán hàng. 5h chiều cô lại về đón con, rồi dành thời gian còn lại trong ngay để chăm sóc con. “Cuộc sống của Quyên không nhàn hạ đâu, làm việc liên tục luôn đó. Nhiều người Việt bên này không rành tiếng Anh, nên khó chọn được mỹ phẩm phù hợp cho người châu Á tại các siêu thị tại Mỹ. Nhờ đó, Quyên tiếp cận được với khách hàng người Việt nhiều hơn”, Ngọc Quyên chia sẻ. Mặc dù đã có kinh tế ổn định nhưng cựu siêu mẫu lại sống rất tiết kiệm. Hàng ngày cô mua một ổ bánh mì, cắt làm ba khúc và ăn từ sáng tới tối. Ngọc Quyên cho biết nhờ thế mà cô tiết kiệm được và để dành tiền làm nhiều việc khác. “Nhiều người cũng hỏi Quyên sống ở đây khổ sở lắm hả, nhưng không phải vậy đâu. Quyên sống bình thường, bên này chi tiêu không nhiều như bên Việt Nam… Sáng dậy, Quyên chạy ra tiệm mua ổ bánh mì, ăn nhanh để còn làm việc. Lâu lâu Quyên thích gì thì ăn đó, thích đi chơi ở đâu thì đi du lịch ở đó”, Ngọc Quyên tâm sự. Sau ly hôn Ngọc Quyên chia sẻ cô tự do hơn, nhưng mối quan tâm hàng đầu của cô vẫn là con trai, thứ hai mới là công việc. Tháng 8/2019, Ngọc Quyên chia sẻ cô đã có bạn trai mới, nhưng cô chưa xác định mối quan hệ này lâu dài vì muốn người mới phải cảm thông cho hoàn cảnh của cô và yêu thương bé Jiraiya. Đến tháng 3/2020, cựu người mẫu lại chia sẻ đã chia tay bạn trai. Trước khi sang Mỹ định cư, Ngọc Quyên là một người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Cô còn lấn sân sang diễn xuất khi xuất hiện trong những bộ phim như: Mỹ nhân kế, Tuyết nhiệt đới, Gia đình số đỏ. Xem video "Ngọc Quyên một mình nuôi con ở Mỹ". Nguồn Người kết nối/ MCV Media:

