Cuộc sống của Dương Yến Ngọc sau ly hôn chồng vũ phu

Năm 2015, Dương Yến Ngọc đã tố chồng thứ hai, doanh nhân Trần Thông đánh đập dù lúc đó cô vừa hoàn thành thủ tục ly hôn với người này. (Ảnh: Vietnamnet) Hai năm sau, cuối năm 2017, Dương Yến Ngọc công khai bạn trai kém cô 12 tuổi, Ken Lý. (Ảnh: Vietnamnet) Tuy nhiên mối tình này kéo dài chưa đầy năm thì đến tháng 7/2018 cả hai chia tay, lý do mà cô đưa ra là bởi Ken Lý lăng nhăng. Dương Yến Ngọc đã lên trang cá nhân chia sẻ từng có hạnh phúc nhưng "đó là thứ hạnh phúc giả tạo". (Ảnh: Dân trí) Cũng trong năm 2017, Dương Yến Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2017. Cô lọt top 8 và đoạt giải Hoa hậu Quý bà châu Á. (Ảnh: Tiền phong) Sau những ồn ào với chồng cũ, Trần Thông, hiện tại người đẹp sinh năm 1979 giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ để cùng chăm lo cho con chung. (Ảnh: ngoisao.vn) Sau nhiều cuộc tình, Dương Yến Ngọc tuyên bố độc thân và không yêu ai để lo phát triển sự nghiệp. (Ảnh: FBNV)Dương Yến Ngọc tập trung phát triển Trung tâm thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp Hollywood Beauty và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này. Sau đó người đẹp 43 tuổi còn trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý và là CEO của một công ty do cô sáng lập. (Ảnh: FBNV) Nhan sắc của bà mẹ hai con được khen là "lão hóa ngược". Khuôn mặt và sắc vóc của Á hậu 1 thăng hạng hơn nhờ sửa mũi, nâng ngực. (Ảnh: FBNV) Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, tốt nghiệp Trung cấp an ninh nhân dân 2 và theo nghề công an từ năm 1998 đến 2000. Năm 2000, Dương Yến Ngọc chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. (Ảnh: FBNV)

