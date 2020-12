Cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh thế nào khi sang Mỹ định cư?

Tháng 4/2019, diễn viên Hoàng Anh quyết định ngừng đóng phim ở Việt Nam để sang Mỹ định cư với vợ và con gái. Lý do mà Hoàng Anh đưa ra là cát-sê đóng phim truyền hình thấp mà một năm anh chỉ đóng 2 phim không đủ duy trì cuộc sống nên anh sang Mỹ tìm cơ hội mới dù không dễ dàng gì. Ở Mỹ, Hoàng Anh chủ yếu ở nhà chăm con và bán hàng online. Trước đó, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, anh có cộng tác làm MC với một số đài truyền hình của người Việt ở Mỹ và hướng dẫn viên du lịch. Bán hàng online là một trong những công việc chính của Hoàng Anh từ khi anh sang Mỹ định cư. Ngoài công việc kiếm tiền, Hoàng Anh cũng rất chăm chỉ làm việc nhà. Anh hay khoe hình nấu ăn, làm vườn, trồng cây… trên trang cá nhân. "Tôi hòa nhập, thích nghi được với văn hóa, lối sống ở đây. Ngay cả tiếng Anh của tôi cũng đã cải thiện. Tôi nghe, nói được nhiều hơn. Tôi đi học các lớp tiếng Anh miễn phí, tự học và giao tiếp nhiều nên ngoại ngữ không còn là trở ngại", Hoàng Anh chia sẻ. Hoàng Anh sang Mỹ định cư nhưng thu nhập không ổn định, anh thấy chạnh lòng và nhớ nghề. Nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” định sẽ quay lại Việt Nam đóng phim khi con gái cứng cáp hơn. "Bản thân tôi, đôi khi cảm thấy buồn, chạnh lòng khi làm các công việc đó. So với nghề diễn viên thì không thể so sánh được. Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống bắt buộc phải như vậy. Nếu không làm việc, không thể có đủ thu nhập trả tiền nhà, tiền xe... mỗi tháng", anh tâm sự. Tháng 2/2017, Hoàng Anh và Quỳnh Như kết hôn. Tháng 10 cùng năm hai vợ chồng anh chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, mới đây có thông tin hai vợ chồng Hoàng Anh ly hôn. Trên trang cá nhân, vợ của nam diễn viên sinh năm 1986 tố chồng cũ phụ bạc vợ con. “Khi em nhận lời làm vợ anh, rất nhiều bạn bè, người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kĩ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, một phương tiện để sang xứ cờ hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc”. Quỳnh Như chia sẻ rằng 2 tháng gần đây, nam diễn viên bỏ nhà đi để mặc vợ con sau khi cô không muốn anh quay một chương trình. Quỳnh Như cho biết, sau khi Hoàng Anh bỏ nhà đi, con gái của cặp đôi rất nhớ bố. Vì vậy, Quỳnh Như đã hạ cái tôi, nhắn tin cho Hoàng Anh, trả lời phỏng vấn báo chí để gửi lời xin lỗi đến anh song nam diễn viên không bận tâm. Theo Quỳnh Như, Hoàng Anh đã tính toán chuyện ly hôn bởi anh đã đơn phương nộp đơn ly hôn từ ngày 30/10. Hiện Hoàng Anh đang ở nhờ nhà bạn. Xem video phim "Gạo nếp gạo tẻ". Nguồn Youtube/ HTV2:

