Cuộc sống của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy thế nào sau ồn ào?

Năm, 2018, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây xôn xao dư luận khi công khai chuyện phim giả tình thật trong buổi họp báo ra mắt phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Vì Kiều Minh Tuấn đang trong mối quan hệ với Cát Tường nên anh và An Nguy bị ném đá. Ảnh: Dân Việt Khi ồn ào nóng lên, Kiều Minh Tuấn lại khẳng định chỉ say nắng An Nguy. Về phía mình, An Nguy phản pháo. Theo An Nguy, chuyện tình cảm của cô và Kiều Minh Tuấn là thật, đồng thời tố Cát Phượng dàn dựng scandal. Về phần mình, Cát Phượng luôn phủ nhận đứng sau ồn ào. Ảnh: VTC Sau lùm xùm, Kiều Minh Tuấn- Cát Phượng gắn bó được 3 năm thì âm thầm đường ai nấy đi. Thông tin chia tay mới đây được phía Cát Phượng chia sẻ. Cô cho biết, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị chia tay vì lý do không hợp. Cát Phượng đồng ý kết thúc mối quan hệ sau 12 năm gắn bó. Ảnh: FBNV Sau ồn ào tình cảm năm 2018, để lấy lại danh tiếng, Kiều Minh Tuấn lao vào hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia liên tiếp các phim như: “Hạnh phúc của mẹ”, “Anh trai yêu quái”, “Nắng 3”, “Tiệc trăng máu”, “Chìa khóa trăm tỷ”, “Nghề siêu dễ”. Nam diễn viên chỉ chia sẻ về sự nghiệp, hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Về phía Cát Phượng, cô trở lại màn ảnh với bộ phim "Hạnh phúc của mẹ" sau ồn ào. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, cô chuyển sang hướng kinh doanh quán cà phê, mỹ phẩm. Ảnh: FBNV Sau lùm xùm tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy sang Mỹ ở ẩn. Cô cũng xóa hoặc ẩn tất cả mọi bài đăng trước đó. Đến đầu năm 2019, An Nguy chia sẻ loạt ảnh của mình ở Mỹ, đánh dấu sự trở lại trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Cuối năm 2020, An Nguy thông báo tin vui đang mang thai con của cô và người yêu đồng giới Alex. Tháng 3/2021, An Nguy sinh con gái đầu lòng. Nhóc tì nhà An Nguy tên thật là Thiên Ý và tên thân mật là Bay. Ảnh: Instagram Cuộc sống hiện tại của An Nguy bên con gái và người yêu đầy bình yên. Ảnh: Instagram Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng

Năm, 2018, Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây xôn xao dư luận khi công khai chuyện phim giả tình thật trong buổi họp báo ra mắt phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”. Vì Kiều Minh Tuấn đang trong mối quan hệ với Cát Tường nên anh và An Nguy bị ném đá. Ảnh: Dân Việt Khi ồn ào nóng lên, Kiều Minh Tuấn lại khẳng định chỉ say nắng An Nguy. Về phía mình, An Nguy phản pháo. Theo An Nguy, chuyện tình cảm của cô và Kiều Minh Tuấn là thật, đồng thời tố Cát Phượng dàn dựng scandal. Về phần mình, Cát Phượng luôn phủ nhận đứng sau ồn ào. Ảnh: VTC Sau lùm xùm, Kiều Minh Tuấn- Cát Phượng gắn bó được 3 năm thì âm thầm đường ai nấy đi. Thông tin chia tay mới đây được phía Cát Phượng chia sẻ. Cô cho biết, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị chia tay vì lý do không hợp. Cát Phượng đồng ý kết thúc mối quan hệ sau 12 năm gắn bó. Ảnh: FBNV Sau ồn ào tình cảm năm 2018, để lấy lại danh tiếng, Kiều Minh Tuấn lao vào hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia liên tiếp các phim như: “Hạnh phúc của mẹ”, “Anh trai yêu quái”, “Nắng 3”, “Tiệc trăng máu”, “Chìa khóa trăm tỷ”, “Nghề siêu dễ”. Nam diễn viên chỉ chia sẻ về sự nghiệp, hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Về phía Cát Phượng, cô trở lại màn ảnh với bộ phim "Hạnh phúc của mẹ" sau ồn ào. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, cô chuyển sang hướng kinh doanh quán cà phê, mỹ phẩm. Ảnh: FBNV Sau lùm xùm tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy sang Mỹ ở ẩn. Cô cũng xóa hoặc ẩn tất cả mọi bài đăng trước đó. Đến đầu năm 2019, An Nguy chia sẻ loạt ảnh của mình ở Mỹ, đánh dấu sự trở lại trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Cuối năm 2020, An Nguy thông báo tin vui đang mang thai con của cô và người yêu đồng giới Alex. Tháng 3/2021, An Nguy sinh con gái đầu lòng. Nhóc tì nhà An Nguy tên thật là Thiên Ý và tên thân mật là Bay. Ảnh: Instagram Cuộc sống hiện tại của An Nguy bên con gái và người yêu đầy bình yên. Ảnh: Instagram Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng