Con gái NSƯT Vũ Linh hiện thế nào sau 1 năm cha qua đời?

Mới đây, Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh bất ngờ cho biết, cô liên tục nhận tin nhắn đòi tẩy chay, yêu cầu sao kê. Con gái Vũ Linh khẳng định cô tiếp tục sao kê, không như tin đồn. Ảnh: FBNV. 1 năm trước, khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Hồng Loan mới lộ diện trước công chúng. Cô không hoạt động nghệ thuật, năm nay 38 tuổi. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh hiện tại có đủ kinh tế lo cho gia đình nhờ được nhiều cư dân mạng ủng hộ việc kinh doanh online. Ảnh: Tiền Phong.Hồng Loan được các nghệ sĩ như Nguyên Vũ, Vũ Luân dẫn dắt tham gia ca hát, đóng phim. Ảnh: FBNV. Hồng Loan đóng phim ngắn Sáng đèn ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Cô còn tham gia diễn xuất trong MV Hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ, phát hành bản audio ca khúc Chữ hiếu chữ tình, thu âm ca khúc Những chuyến xe trong đời cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2023, Hồng Loan khẳng định cô không bị cấm sóng mà xin rút vai khỏi phim truyền hình Yêu lần nữa của đạo diễn Nguyễn Dương. Trong livestream, con gái Vũ Linh cho biết, cô cảm thấy không hợp vai bởi trong phim cô có nhiều cảnh tình cảm với nhân vật do ca sĩ Nguyên Vũ đóng, trong khi ngoài đời cả hai là anh em thân thiết. Hồng Loan khẳng định, cô mới chỉ thử vai. Ảnh: FBNV. Dù tham gia không ít dự án, Hồng Loan khẳng định cô không theo nghệ thuật. Ảnh: FBNV. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan và Hồng Phượng - cháu gái của nam nghệ sĩ mâu thuẫn. Ảnh: Vietnamnet. Chia sẻ trên Vietnamnet, Hồng Loan cho biết, cô buồn vì cô và Hồng Phượng từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng, việc kiện tụng như giọt nước đã tràn ly giữa hai người. Ảnh: FBNV. Hồng Loan chia sẻ trên Dân Trí, trong những lần gặp nhau để giải quyết việc phân chia tài sản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cô và Hồng Phượng dường như không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Trong một đoạn ghi âm được cư dân mạng lan truyền vào tháng 8/2023, cố nghệ sĩ Vũ Linh nói bị con gái Hồng Loan trộm tiền, lừa gạt. Nhanh chóng, Hồng Loan lên tiếng. Cô cho biết, số tiền 64 triệu mà ba bàn giao để làm sổ hồng đã được dùng để lo liệu giấy tờ. Hồng Loan khẳng định mình không giữ một đồng nào. Theo Hồng Loan, cô bị ba hiểu lầm trộm tiền đi hát. Ảnh: Vietnamnet. “Trong thời gian đó tôi có nghe ba đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt và qua ngày hôm sau tôi có ra công an phường nhờ hỗ trợ đến nhà điều tra vụ việc. Nhưng ba tôi không cho các anh vào làm việc, sau đó tôi buồn quá nên xin ba về bên gia đình chồng ở. Ba hiểu lầm tôi hư hỏng như vậy và ba buồn. Nếu tôi ăn cắp tiền và làm những việc như vậy thì tôi sẽ không kêu công an vào làm việc cho minh bạch để làm gì. Sau khi vợ chồng tôi đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm vẫn liên tục xảy ra”, con gái NSƯT Vũ Linh nói. Ảnh: FBNV. Hồng Loan còn cho biết, thông tin cô chửi ba là bịa đặt. Ảnh: FBNV. Xem video: "Cháu gái NSƯT Vũ Linh thu hút chồng nhờ sở đoản". Nguồn Đông Tây Promotion

