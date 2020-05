Chung Hân Đồng: Xinh đẹp, yêu nhầm sở khanh nhiều lần bị trai "đá"

Chung Hân Đồng gia nhập làng giải trí Hong Kong với tư cách 1 trong hai thành viên của nhóm nhạc Twins, cùng với Thái Trác Nghiên từ năm 2001 dưới sự quản lý của công ty Anh Hoàng. Kể từ đó danh tiếng của Chung Hân Đồng nổi như cồn không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn lấn sang cả điện ảnh. Năm 2006, ở tuổi 25, Chung Hân Đồng thành công vang dội khi album tiếng Phổ thông thứ 2 "80 đồng vòng quanh thế giới" của nhóm Twins tiêu thụ được hơn 1 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất năm và Twins được dựng tượng sáp ở Viện Bảo tàng Sáp Hong Kong. Năm 2007, nhóm nhạc Twins của cô trở thành nhóm nhạc đầu tiên đoạt giải "Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á - Thái Bình Dương". Ngoài âm nhạc, Chung Hân Đồng ghi dấu ấn với điện ảnh qua những bộ phim như “"Sự trả thù của nàng công chúa”, “49 ngày”, “Kế hoạch A”… Nhưng đến năm 2008 thì sự nghiệp của Chung Hân Đồng chững lại khi cô dính scandal ảnh nóng của bạn trai cũ, nam ca sĩ Trần Quán Hy. Scandal này khiến Chung Hân Đồng buộc phải tạm rút khỏi làng giải trí 1 năm để mọi chuyện “sóng yên biển lặng” trước khi trở lại màn ảnh vào cuối năm 2009. Chỉ sau 1 năm scandal ảnh nóng, Chung Hân Đồng lấy lại phong độ, trở lại làng giải trí và chứng minh thực lực của mình bằng live show âm nhạc và các tác phẩm điện ảnh như: “Xuất thủy phù dung”, “Võ Tắc Thiên bí sử”, “Diệp Vấn”…. Năm 2013 và 2014, Hân Đồng được tạp chí Forbes xếp vào top 100 gương mặt quyền lực nhất của làng giải trí Trung Quốc. Trong chương trình truyền hình Be My Guest năm 2009, Chung Hân Đồng đã không ngại trả lời các câu hỏi về scandal với Trần Quán Hy và mối tình tan hợp suốt 5 năm giữa cô và nam ca sĩ đầy tai tiếng. Sau khi gia nhập công ty giải trí Anh Hoàng không lâu, Chung Hân Đồng trúng tiếng sét ái tình với Trần Quán Hy. Khi bị lộ ảnh nóng với tài tử họ Trần vào năm 2008, hai người đã chia tay nhau được hai năm. Trong thời gian 5 năm yêu nhau, Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy đã nhiều lần chia tay, tái hợp. Năm 2004, Chung Hân Đồng nảy sinh tình cảm với con trai Thành Long, Phòng Tổ Danh, khi cả hai đóng chung phim “Thiên cơ biến 2”. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò và con trai của Thành Long cũng hay xuất hiện tại các sự kiện để tặng hoa cho Chung Hân Đồng. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người không được bố mẹ của Phòng Tổ Danh chấp nhận. Thành Long cũng chỉ coi mối tình của con trai với Chung Hân Đồng là cuộc tình thoáng qua. Sau khi chia tay Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng yêu nam diễn viên Phương Lực Thân nhưng khi xảy ra scandal ảnh nóng, Lực Thân không chịu được áp lực nên đã rời bỏ cô. Một mối tình nữa khiến fan cũng tiếc nuối cho Chung Hân Đồng khi cô bị nam ca sĩ Mạch Tuấn Long từ hôn. Theo truyền thông Hong Kong, gia đình chủ tịch Công ty cổ phần viễn thông CCT Telecom không muốn con trai dính tới người phụ nữ có nhiều tai tiếng như Chung Hân Đồng. Năm 2012, Chung Hân Đồng công khai quan hệ với Tyler Kwon, một doanh nhân Hàn Quốc. Hẹn hò được 10 tháng, mặc dù nữ ca sĩ rất muốn tiến tới hôn nhân nhưng cô lại bị Tyler “đá” để chạy theo nữ ca sĩ Jessica nhóm SNSD. Sau nhiều cuộc tình ồn ào, năm 2018, Chung Hân Đồng thành thân với bác sĩ Lại Hoằng Quốc, kém cô 4 tuổi, đã qua một đời vợ. Trong thời gian kết hôn, Chung Hân Đồng luôn phải nghe những tin đồn về việc chồng cô ngoại tình, đào mỏ. Mặc dù cả hai đều lên tiếng phủ nhận nhưng cuộc hôn nhân cũng không thể kéo dài khi ngày 8/5/2020, hai người tuyên bố ly hôn. Truyền thông Trung Quốc cho biết, một trong những nguyên nhân khiến Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chia tay là vì nữ ca sĩ luôn né tránh chuyện ân ái với chồng. Một người bạn tiết lộ, sau đám cưới, Chung Hân Đồng không thấy yêu họ Lại nên luôn từ chối chồng chuyện phòng the. Ngoài ra, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc còn có quan điểm sống khác nhau nên từng xảy ra cãi vã lớn khi cái tôi của Chung Hân Đồng quá lớn. Xem video "Bóc mẽ nhược điểm của sao Hoa ngữ". Nguồn Youtube/ Top sao Hoa:

