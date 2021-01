Chó Shiba đóng “Cậu Vàng” gây tranh cãi, chó ta trên màn ảnh thế nào?

Năm 2019, khi ê-kíp công bố thông tin chú chó Shiba đóng “Cậu Vàng”, nổ ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, khi phim chính thức ra mắt, khán giả một lần nữa đưa ra những ý kiến trái chiều. Số đông ý kiến đánh giá chú chó này mập mạp, trong khi nguyên tác, “Cậu Vàng” sống trong bối cảnh làng quê Việt Nam đầu thế kỷ 20, được Lão Hạc rất nghèo khổ nuôi. Ngoài ra, do yếu tố lịch sử nên khán giả không đồng tình với quyết định chọn chú chó Nhật đóng "Cậu Vàng". Phía ê-kíp cho biết, họ vốn đưa 2 chú chó thuần Việt vào trại huấn luyện nhằm đáp ứng các cảnh quay khó. Tuy nhiên, cả hai đều không đáp ứng được ý đồ của đạo diễn còn chú chó Shiba hoàn toàn phù hợp với các cảnh quay và lột tả rõ nét tác phẩm. Thực tế, có không ít chú chó ta khi đóng phim đã được nhiều khán giả yêu thích. Có thể kể đến chú chó ta đóng vai "Cậu Vàng" trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" lên sóng năm 1982. Chú chó này lấy được nước mắt của người xem khi diễn xuất sắc phân cảnh bị bắt. Ảnh: Vietnamnet Liên quan đến chú chó ta đóng "Làng Vũ Đại ngày ấy", chị Hiền Trang- cháu nội nhà văn Kim Lân chia sẻ trên VTC News rằng ông cô kể, vào thời điểm ấy, đoàn làm phim đã nuôi và rèn một chú chó cả tháng, nhưng trong buổi quay thử, chú chó không hợp tác. Ảnh: Dân Việt May mắn thay, một người đàn ông dân tộc ngỏ ý cho đoàn phim mượn con chó của mình, tên là Gấu, giống Bắc Hà sống ở vùng núi cao Tây Bắc, vốn được mệnh danh là một trong “tứ đại quốc khuyển” của Việt Nam. Ảnh: VTC Chị Hiền Trang cho hay, để làm thân, nhà văn Kim Lân cho Gấu ăn hằng ngày, chơi với nó như bạn. Khi quay phim, Gấu hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, nhất là cảnh giả chết. Sau khi đóng xong, chú chó trở về với chủ, tiếp tục chăn bò, sống nơi rừng núi. Ảnh: VTC Khán giả còn ấn tượng với chú chó ta đóng Phèn trong “Đất phương nam”. Nhân vật 4 chân này thông minh dũng cảm khi mang trên mình 3 quả lựu đạn để đến giải cứu cho Võ Tòng dù đang bị thương và gọi người cứu bé An. Ảnh: Zing Trên Zing, đạo diễn Vinh Sơn tiết lộ, ban đầu, họ chọn được một con chó khá đẹp, thông minh và gửi đi huấn luyện. Tuy nhiên, đến gần ngày quay, con chó không may qua đời. May mắn thay, một nhân viên ánh sáng trong đoàn phim cho biết con chó của anh có thể phù hợp. Ảnh: Zing Đạo diễn Vinh Sơn chia sẻ lý do ê-kíp chọn chú chó ta: “Đặt trong bối cảnh của người nông dân thời xưa thì con vật nuôi trong nhà không thể là chó ngoại. Tôi đã rất may mắn khi có được chú chó ngoan ngoãn nghe lời để hoàn thành các cảnh quay". Ảnh: Vietnamnet Nam đạo diễn tâm sự, cảnh cuối cùng của chú chó trong phim cũng là cảnh anh ám ảnh nhất. Theo đó, để con chó đóng cảnh hấp hối, bác sĩ thú y phải cho cậu vàng uống một viên thuốc ngủ nặng. Tuy nhiên, uống một viên, thậm chí hai viên, chú chó vẫn tỉnh táo. Ảnh: Vietnamnet “Sang ngày thứ 3, bác sĩ dùng một mũi tiêm đặc biệt cho chó Lần này, chú chó mới thấm thuốc ngủ và nằm bất tỉnh", đạo diễn Vinh Sơn kể. Ảnh: Vietnamnet Phim “Hot boy nổi loạn 2” cũng chọn chú chó ta. Đó là chú chó Kiki ở một gia đình tại Trà Vinh. Ảnh: Thương hiệu & công luận Lương Mạnh Hải chia sẻ về chú chó Kiki: “Bạn diễn tuyệt vời nhất của tôi trong suốt 27 ngày quay đó là Kiki, chú chó miền Tây đúng là sinh ra để đóng phim. Tính ra vai trò của Kiki trong phim không khác gì một nhân vật thứ chính. Cảnh quay đầu tiên của tôi với Kiki chỉ một đúp là xong khiến cả đoàn rất choáng vì sự hợp tác rất ăn ý này”. Ảnh: Thương hiệu& công luận Xem teaser trailer phim "Cậu Vàng". Nguồn NSX

