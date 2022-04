Chia tay Quỳnh Nga, 2 người cũ Doãn Tuấn - Khánh Phương hiện ra sao?

Sau một thời gian hẹn hò, Quỳnh Nga - Doãn Tuấn làm đám cưới vào năm 2014. Cuối năm 2018, rộ tin đồn cặp đôi ly hôn. Đến năm 2019, Quỳnh Nga thừa nhận chia tay Doãn Tuấn vì bất đồng về quan điểm sống. Ảnh: Zing Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Doãn Tuấn bày tỏ, anh không chia sẻ sâu hơn về chuyện ly hôn. Ảnh: Người đưa tin Cựu người mẫu tiết lộ về mối quan hệ với vợ cũ. "Sau ly hôn, tôi vẫn liên lạc với Quỳnh Nga như một người bạn. Tôi đã tìm được bình an để bước tiếp”. Ảnh: Người đưa tin Doãn Tuấn chia sẻ thêm, anh đã chuyển vào Nha Trang sinh sống khoảng và thấy ở thành phố biển rất hợp với anh. Ảnh: Dân Việt Khi được hỏi về thông tin từng bị vỡ nợ do làm ăn thua lỗ, chồng cũ của Quỳnh Nga chia sẻ: "Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Chuyện đã qua lâu rồi. Người ta sau đó cũng có lời nói chuyện rõ ràng và giải quyết xong xuôi”. Ảnh: Giadinhnet Sau khi ly hôn, Doãn Tuấn gần như ở ẩn. Lần xuất hiện hiếm hoi của anh là khi đi chấm thi người mẫu cho một dự án của Vũ Khắc Tiệp. Ảnh: Nhịp sống Việt Năm 2020, Doãn Tuấn vướng nghi vấn hẹn hò Quỳnh Thư sau khi cả hai tỏ ra khá thân thiết trong chuyến du lịch cùng Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Quỳnh Thư cho biết, mối quan hệ giữa cô và Doãn Tuấn chỉ là bạn thân lâu năm. Ảnh: Dân Việt Quỳnh Nga có 2 năm yêu ca sĩ Khánh Phương nhưng sau khi chia tay, cả hai mới thừa nhận mối quan hệ tình cảm một thời. Ảnh: Cẩm nang mua sắm Khánh Phương và Quỳnh Nga hội ngộ sau nhiều năm không liên lạc. Ảnh: FBNV Ngày 24/12/2020, Khánh Phương gây bất ngờ công khai người yêu. Anh cho hay vì khá ngại trong việc chia sẻ chuyện cá nhân và lý do một phần là vài người bạn biết bạn gái nên hạn chế nói về tình yêu. Ảnh: FBNV Chia sẻ trên Vietnamnet, nam ca sĩ hé lộ, anh gặp người yêu tại một sự kiện. "Tôi vẫn nhớ sự nhiệt tình của cô ấy khi nghe tôi hát nhưng khi đề nghị chụp hình cùng cô ấy lạnh lùng từ chối. Dù lần đó chúng tôi không xin thông tin liên lạc của nhau nhưng lần sau gặp lại đã khiến tôi ngỏ lời trước cô ấy”, Khánh Phương nói. Ảnh: FBNVTình cũ của Quỳnh Nga cho biết thêm bạn gái đồng cảm và thấu hiểu công việc của anh. “Lúc ấy, tôi hiểu đây là người có thể đồng hành cùng mình dù rằng tính tình của cả hai không thật sự hợp nhau nhưng quan trọng là chấp nhận lẫn nhau", Khánh Phương bày tỏ. Ảnh: FBNV Ở hậu trường một chương trình năm 2021, Khánh Phương cho biết, anh chưa có kế hoạch kết hôn. Ảnh: FBNV Xem video "Quỳnh Nga - Việt Anh sóng đôi trong tiệc sinh nhật". Nguồn Vietnamnet

