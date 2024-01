Chia tay Mlee, Cường Seven hạnh phúc bên vợ có body đẹp miễn chê

Cường Seven yêu ca sĩ Mlee từ năm 2015 đến năm 2017. Cả hai chia tay với lý do không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Sau khi đường ai nấy đi với Mlee, Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Cả hai thân thiết sau khi tham gia ghi hình cho bộ phim điện ảnh Lôi báo của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: FBNV. Chia sẻ trên Dân Trí, Vũ Ngọc Anh cho biết, thời điểm gặp nhau, cô chia tay bạn trai lâu năm, còn Cường Seven vẫn trong một mối quan hệ. Vì vậy, cả hai giữ khoảng cách. Khoảng 9 tháng sau khi quen biết, khi Cường Seven chia tay Mlee, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990. Cô từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau cuộc thi nhan sắc này, chân dài sinh năm 1990 thử sức đóng phim, ca hát. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh cao 1m70, có số đo 3 vòng 90-58-90 cm, nặng 50 kg. Sở hữu đường cong hút mắt, nàng "Quyên" được "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp khen nức nở. Ảnh: FBNV. Cường Seven không phản đối Vũ Ngọc Anh mặc táo bạo. Ảnh: FBNV. Tháng 7/2023, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh tổ chức đám cưới. Đến tháng 12 cùng năm, cặp đôi đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Cường Seven cho biết, vợ chồng anh chưa nghĩ đến chuyện có em bé sau hôn lễ. Cả hai đều muốn tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son”, mọi thứ tính sau. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh chia sẻ, cô xác định sau khi có con, trong 3 năm đầu sẽ dành nhiều thời gian cho con. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV

Cường Seven yêu ca sĩ Mlee từ năm 2015 đến năm 2017. Cả hai chia tay với lý do không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Sau khi đường ai nấy đi với Mlee, Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Cả hai thân thiết sau khi tham gia ghi hình cho bộ phim điện ảnh Lôi báo của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: FBNV. Chia sẻ trên Dân Trí, Vũ Ngọc Anh cho biết, thời điểm gặp nhau, cô chia tay bạn trai lâu năm, còn Cường Seven vẫn trong một mối quan hệ. Vì vậy, cả hai giữ khoảng cách. Khoảng 9 tháng sau khi quen biết, khi Cường Seven chia tay Mlee, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990. Cô từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau cuộc thi nhan sắc này, chân dài sinh năm 1990 thử sức đóng phim, ca hát. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh cao 1m70, có số đo 3 vòng 90-58-90 cm, nặng 50 kg. Sở hữu đường cong hút mắt, nàng "Quyên" được "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp khen nức nở. Ảnh: FBNV. Cường Seven không phản đối Vũ Ngọc Anh mặc táo bạo. Ảnh: FBNV. Tháng 7/2023, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh tổ chức đám cưới. Đến tháng 12 cùng năm, cặp đôi đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Cường Seven cho biết, vợ chồng anh chưa nghĩ đến chuyện có em bé sau hôn lễ. Cả hai đều muốn tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son”, mọi thứ tính sau. Ảnh: FBNV. Vũ Ngọc Anh chia sẻ, cô xác định sau khi có con, trong 3 năm đầu sẽ dành nhiều thời gian cho con. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV