Chi Pu mặc đẹp “hết nước chấm”, hát See tình ở Đạp gió

Trong vòng công diễn đầu tiên của tập 2 show "Đạp gió" mùa 4, Chi Pu nổi bật về sắc vóc trong bộ váy ngắn, ôm sát màu bạc. (Ảnh: FBNV) Vẻ trẻ trung, tươi tắn của Chi Pu thổi một luồng gió tươi mát cho chương trình "Đạp gió" mùa 4. (Ảnh: FBNV) Chi Pu khoe hình thể đẹp mắt trong chiếc váy màu bạc, tự tin trình diễn bài "See tình" trên sân khấu "Đạp gió". (Ảnh: FBNV) "See tình" trên sân khấu "Đạp gió 2023" được phối lại mới mẻ, trẻ trung. Phần lời được nhóm thể hiện bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. (Ảnh: FBNV) Chi Pu là một trong những nhan sắc nổi trội của chương trình "Đạp gió" năm nay. (Ảnh: QQ) Màn trình diễn của Chi Pu với các nghệ sĩ Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê nhận được đánh giá cao nhất ở vòng mở màn Đạp gió 2023. (Ảnh: Weibo Việt Nam) Amber tỏ ra rất phấn khích khi thấy Chi Pu biểu diễn "See tình" trên sân khấu. (Ảnh: Weibo Việt Nam) (Từ trái qua) Bốn người đẹp Ngô Thiến, Ella, Chi Pu và Trương Gia Nghê khoe sắc trên sân khấu "Đạp gió" 2023. (Ảnh: Sina) Bốn nữ nghệ sĩ rất phấn khích khi tiết mục biểu diễn của mình nhận được nhiều lời khen ngợi. Xem video: "Chi Pu trên sân khấu Đạp gió rẽ sóng". Nguồn Chi Pu

