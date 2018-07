Chân dung siêu mẫu đính hôn với cầu thủ World Cup Kevin Trapp

Siêu mẫu Izabel Goulart hẹn hò cầu thủ bóng đá đội tuyển Đức Kevin Trapp từ năm 2015. Ảnh: People Mới đây, Izabel khoe nhẫn đính hôn mà Kevin dành tặng cho cô. Ảnh: chụp màn hình Kevin đã cầu hôn bạn gái sau khi cùng các thành viên đội tuyển Đức rời World Cup 2018. Ảnh: Dailymail Izabel sinh năm 1984, hơn chồng sắp cưới 6 tuổi. Cô là siêu mẫu Brazil nổi tiếng. Ảnh: hawtcelebs Izabel sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret từ năm 2005 đến năm 2016. Ảnh: hawtcelebsVợ sắp cưới của Kevin sở hữu vóc dáng hoàn hảo nhờ duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khắc nghiệt. Ảnh: Getty Cựu thiên thần Victoria's Secret từng lọt top 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí FHM bình chọn vào năm 2011. Ảnh: Getty Izabel là chân dài “đắt giá” của các tạp chí đàn ông như GQ, Esquire. Ngoài ra, cô còn được nhiều hãng nội y mời tham gia các chiến dịch quảng cáo. Ảnh: Pinterest Siêu mẫu Izabel là fan nữ cuồng nhiệt bóng đá Brazil. Hiện tại, cô cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển quê nhà tại World Cup 2018. Ảnh: Pinterest Vợ sắp cưới của thủ môn Kevin Trapp thường xuyên mặc hở bạo. Ảnh: Mirror Mời quý độc giả xem MV ca khúc chính thức của World Cup 2018 "Live it up". Nguồn: Youtube

