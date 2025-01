Chân dung nam người mẫu vướng tin đồn hẹn hò Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh vừa chia sẻ trên Saostar, cô đang hẹn hò người kém tuổi. Nữ người mẫu không tiết lộ danh tính nửa kia khiến nhiều cư dân mạng tò mò. Sau thông tin hẹn hò của Diệp Lâm Anh, một số cư dân mạng đặt nghi vấn bạn trai của nữ người mẫu là Phạm Văn Kiên. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh và Phạm Văn Kiên khá thân thiết. Cả hai không ít lần chụp ảnh chung. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Phạm Văn Kiên từng đi từ thiện cùng nhóm của Diệp Lâm Anh. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.Bạn trai tin đồn của Diệp Lâm Anh sinh năm 2000, là quán quân cuộc thi The Next Gentleman 2022. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Ở The Next Gentleman 2022, Phạm Văn Kiên là học trò của Hoa hậu Hương Giang. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Theo Duyên Dáng Việt Nam, quán quân The Next Gentleman 2022 theo học ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Phạm Văn Kiên sở hữu vóc dáng săn chắc, gương mặt nam tính. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Nam người mẫu sinh năm 2000 có chiều cao 1m82. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Vẻ ngoài điển trai của học trò Hương Giang "đốn tim" nhiều cư dân mạng. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Phạm Văn Kiên theo đuổi phong cách lịch lãm, nam tính ở đời thường. Ảnh: FB Phạm Văn Kiên. Diệp Lâm Anh và Phạm Văn Kiên chưa lên tiếng về đồn đoán hẹn hò. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Xem video: "Diệp Lâm Anh nhảy múa gợi cảm cùng “trai lạ” khiến dân mạng bấn loạn".

