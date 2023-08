Chân dung Hoa hậu Phương Lê dính ồn ào chỉ trích Kim Sơn

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi bị vận động viên Kim Sơn “mỉa mai” sau phát ngôn "bạn bè uống trà sữa, tôi thi hoa hậu”. “Mình cũng đồng trang lứa với bạn. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi”, Kim Sơn viết. Ngay sau đó, Hoa hậu Phương Lê đáp trả Kim Sơn để bênh vực Ý Nhi. Ảnh: FBNV, Bóng Đá Plus. “Đã là vận động viên quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu, thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng, người ta chỉ nhớ Ánh Viên còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Nhờ lần này con khịa Huỳnh Trần Ý Nhi nên con cũng nổi tiếng luôn, cô chúc mừng con”, Phương Lê viết. Ảnh: FBNV. Trước lời “cà khịa” của Phương Lê, Kim Sơn đáp trả: “Người ta chỉ nhớ Ánh Viên - thế cô cho con hỏi ở trong làng "hoa hậu" người ta có nhớ cô không? Chuyện trang lứa phản biện nhau đã xong rồi, cô lại đi nhảy vào chi, nếu con bị kêu là đàn ông hơn thua con gái thì cô là người lớn đôi co với con nít ạ?”. Trước phản ứng của Kim Sơn, Phương Lê tiếp tục “cà khịa” vận động viên này. Ảnh: FBNV. Phương Lê sinh năm 1979, đến từ Trà Vinh. Cô là doanh nhân từng đoạt một số danh hiệu như Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Ảnh: FBNV. Phương Lê có cuộc sống giàu sang. Cô sở hữu khoảng 25 chiếc túi thương hiệu Hermes với đủ các loại. Bà mẹ ba con còn gây chú ý khi đeo 2 chiếc nhẫn kim cương xa xỉ trong đó có chiếc trị giá 20 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Phương Lê sở hữu dàn siêu xe như: Rolls-Royce Phantom màu trắng 50 tỷ đồng, Rolls-Royce Ghost 27 tỷ đồng, McLaren màu đen 28 tỷ đồng, Mercedes G63 màu xanh 15 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Chuyện tình cảm của Phương Lê gây chú ý. Trước đây, khi hôn nhân còn hạnh phúc, cô khoe nhận những món quà đắt giá từ chồng như 3 viên kim cương vào sinh nhật năm 2019, nhẫn 21 tỷ dịp 8/3 năm 2017 và 6 tỷ tiền mặt cho việc giảm được 6 kg. Ảnh: FBNV. Phương Lê từng gây xôn xao khi quỳ gối, rửa chân cho chồng do anh bị bệnh gout, chân rất đau nhức nên phải ngâm thuốc. Ảnh: FBNV. Đến năm 2022, Phương Lê xác nhận thông tin ly hôn. Người đẹp chia tay chồng đại gia sau 13 năm gắn bó. Theo Phương Lê, cả hai không có tiếng nói chung trong công việc nên ly hôn. Bà mẹ 3 con khẳng định, hôn nhân của cô không có người thứ ba xuất hiện. Ảnh: FBNV. Phương Lê từng khẩu chiến với không ít sao Việt. Tháng 10/2021, sau khi Quế Vân nặng lời với Hồ Văn Cường và mẹ đẻ của nam ca sĩ, Phương Lê chỉ trích Quế Vân. Bị Phương Lê mắng, Quế Vân đáp trả rằng, không biết Phương Lê là ai. Sau đó, Phương Lê "cà khịa" Quế Vân không tên tuổi, sửa mặt nhưng không sửa nết. Ảnh: FBNV. Tháng 1/2022, Phương Lê tố Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo không cố gắng trong công việc, đến khi quyết định nghỉ việc thì cách cư xử không biết trước sau, dù Phương Lê hết lòng giúp đỡ Thu Thảo sau khi nàng hậu ly hôn. Giữa ồn ào, Thu Thảo giữ im lặng. Ảnh: FBNV. Phương Lê còn gây ồn ào khi mắng Jack chơi bời, bảo vệ Thiên An, bàn luận các vụ ly hôn của ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên, diễn viên Hoàng Anh - Quỳnh Như, “đá xéo” Hoài Linh khi nam nghệ sĩ dính lùm xùm từ thiện. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi bị vận động viên Kim Sơn “mỉa mai” sau phát ngôn "bạn bè uống trà sữa, tôi thi hoa hậu”. “Mình cũng đồng trang lứa với bạn. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi”, Kim Sơn viết. Ngay sau đó, Hoa hậu Phương Lê đáp trả Kim Sơn để bênh vực Ý Nhi. Ảnh: FBNV, Bóng Đá Plus. “Đã là vận động viên quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu, thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng, người ta chỉ nhớ Ánh Viên còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Nhờ lần này con khịa Huỳnh Trần Ý Nhi nên con cũng nổi tiếng luôn, cô chúc mừng con”, Phương Lê viết. Ảnh: FBNV. Trước lời “cà khịa” của Phương Lê, Kim Sơn đáp trả: “Người ta chỉ nhớ Ánh Viên - thế cô cho con hỏi ở trong làng "hoa hậu" người ta có nhớ cô không? Chuyện trang lứa phản biện nhau đã xong rồi, cô lại đi nhảy vào chi, nếu con bị kêu là đàn ông hơn thua con gái thì cô là người lớn đôi co với con nít ạ?”. Trước phản ứng của Kim Sơn, Phương Lê tiếp tục “cà khịa” vận động viên này. Ảnh: FBNV. Phương Lê sinh năm 1979, đến từ Trà Vinh. Cô là doanh nhân từng đoạt một số danh hiệu như Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Ảnh: FBNV. Phương Lê có cuộc sống giàu sang. Cô sở hữu khoảng 25 chiếc túi thương hiệu Hermes với đủ các loại. Bà mẹ ba con còn gây chú ý khi đeo 2 chiếc nhẫn kim cương xa xỉ trong đó có chiếc trị giá 20 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Phương Lê sở hữu dàn siêu xe như: Rolls-Royce Phantom màu trắng 50 tỷ đồng, Rolls-Royce Ghost 27 tỷ đồng, McLaren màu đen 28 tỷ đồng, Mercedes G63 màu xanh 15 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Chuyện tình cảm của Phương Lê gây chú ý. Trước đây, khi hôn nhân còn hạnh phúc, cô khoe nhận những món quà đắt giá từ chồng như 3 viên kim cương vào sinh nhật năm 2019, nhẫn 21 tỷ dịp 8/3 năm 2017 và 6 tỷ tiền mặt cho việc giảm được 6 kg. Ảnh: FBNV. Phương Lê từng gây xôn xao khi quỳ gối, rửa chân cho chồng do anh bị bệnh gout, chân rất đau nhức nên phải ngâm thuốc. Ảnh: FBNV. Đến năm 2022, Phương Lê xác nhận thông tin ly hôn. Người đẹp chia tay chồng đại gia sau 13 năm gắn bó. Theo Phương Lê, cả hai không có tiếng nói chung trong công việc nên ly hôn. Bà mẹ 3 con khẳng định, hôn nhân của cô không có người thứ ba xuất hiện. Ảnh: FBNV. Phương Lê từng khẩu chiến với không ít sao Việt. Tháng 10/2021, sau khi Quế Vân nặng lời với Hồ Văn Cường và mẹ đẻ của nam ca sĩ, Phương Lê chỉ trích Quế Vân. Bị Phương Lê mắng, Quế Vân đáp trả rằng, không biết Phương Lê là ai. Sau đó, Phương Lê "cà khịa" Quế Vân không tên tuổi, sửa mặt nhưng không sửa nết. Ảnh: FBNV. Tháng 1/2022, Phương Lê tố Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo không cố gắng trong công việc, đến khi quyết định nghỉ việc thì cách cư xử không biết trước sau, dù Phương Lê hết lòng giúp đỡ Thu Thảo sau khi nàng hậu ly hôn. Giữa ồn ào, Thu Thảo giữ im lặng. Ảnh: FBNV. Phương Lê còn gây ồn ào khi mắng Jack chơi bời, bảo vệ Thiên An, bàn luận các vụ ly hôn của ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên, diễn viên Hoàng Anh - Quỳnh Như, “đá xéo” Hoài Linh khi nam nghệ sĩ dính lùm xùm từ thiện. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong