Chân dung diễn viên đóng Xuân lấy chồng biến thái “Lựa chọn số phận"

Khuất Quỳnh Hoa tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình đang lên sóng " Lựa chọn số phận". Ảnh: Tiền Phong Chia sẻ trên Tiền Phong, Khuất Quỳnh Hoa cho biết, cô đầu tư về cảm xúc rất nhiều cho vai diễn Xuân. Nữ diễn viên đã tự gây áp lực bằng cách uống cà phê để say và có cảm giác run rẩy thực sự. Khuất Quỳnh Hoa thường đóng những vai diễn khắc khổ, éo le. Năm 2015, nữ diễn viên được nhắc tới nhiều nhờ vai Minh Phương trong bộ phim truyền hình "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Quỳnh Hoa còn tham gia diễn xuất trong bộ phim "Nàng dâu order", "Mùa xuân trở lại". Hiện tại, cô công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài đời, Quỳnh Hoa xinh đẹp, trẻ trung và hiện đại hơn so với trên màn ảnh. Hình ảnh nữ diễn viên phim "Lựa chọn số phận" khoe vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo dài. Khuất Quỳnh Hoa tự tin mặc gợi cảm. Quỳnh Hoa kết hôn được nửa năm thì có bầu nhưng đến khi bầu 7 tháng nữ diễn viên chia tay chồng. Trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet, Khuất Quỳnh Hoa cho biết, hôn nhân tan vỡ do cả hai không hợp nhau. Khuất Quỳnh Hoa và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Đối với Quỳnh Hoa, hôn nhân chỉ nên duy trì khi còn hạnh phúc. "Tôi muốn chia tay khi con mình còn chưa sinh ra vì khi lớn lên con sẽ cảm nhận được đơn giản về sự chia tay của bố mẹ", cô nói. Con gái của Khuất Quỳnh Hoa vô cùng đáng yêu, lanh lợi. Mời quý độc giả xem video "Cùng VTV Kết nối tìm hiểu phim Lựa chọn số phận". Nguồn VTV

