Chân dung bạn trai mới của mỹ nhân “Chiếc lá cuốn bay” Baifern Pimchanok

Đài CH8 của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok đang hẹn hò với nam tài tử Nine Naphat. Hai người từng đóng chung nhiều phim và khi vào vai cặp đôi trong "Friendzone", họ trở thành bộ đôi được yêu thích nhất Thái Lan. Sau đó cả hai tiếp tục đóng cặp với nhau trong bộ phim truyền hình "Sợi dây hoàng lan". Được các fan "đẩy thuyền" nhiều lần nhưng cả Nine Naphat - Baifern Pimchanok luôn lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn thân. Nine Naphat sinh năm 1996 là diễn viên kiêm người mẫu ở Thái Lan. Nine Naphat cao 1m83, sở hữu khuôn mặt đẹp trai kiểu nam thần. Nine Naphat kém Baifern Pimchanok 4 tuổi nhưng ngoại hình của cả hai vẫn rất tương xứng vì mỹ nhân "Chiếc lá cuốn bay" quá xinh đẹp và trẻ trung. Naphat là con trai của bà Pimpaka Siangsomboon, nữ diễn viên, Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1988. Cả hai luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Phản ứng hóa học ngọt ngào của họ khi đóng chung phim là một trong những yếu tố khiến fan "đẩy thuyền" mạnh mẽ cho cặp đôi.Xem video "Tangmo Pattaratida hạnh phúc trong ngày cưới". Nguồn Vietnamnet

Đài CH8 của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok đang hẹn hò với nam tài tử Nine Naphat. Hai người từng đóng chung nhiều phim và khi vào vai cặp đôi trong "Friendzone", họ trở thành bộ đôi được yêu thích nhất Thái Lan. Sau đó cả hai tiếp tục đóng cặp với nhau trong bộ phim truyền hình "Sợi dây hoàng lan". Được các fan "đẩy thuyền" nhiều lần nhưng cả Nine Naphat - Baifern Pimchanok luôn lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn thân. Nine Naphat sinh năm 1996 là diễn viên kiêm người mẫu ở Thái Lan. Nine Naphat cao 1m83, sở hữu khuôn mặt đẹp trai kiểu nam thần. Nine Naphat kém Baifern Pimchanok 4 tuổi nhưng ngoại hình của cả hai vẫn rất tương xứng vì mỹ nhân "Chiếc lá cuốn bay" quá xinh đẹp và trẻ trung. Naphat là con trai của bà Pimpaka Siangsomboon, nữ diễn viên, Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1988. Cả hai luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Phản ứng hóa học ngọt ngào của họ khi đóng chung phim là một trong những yếu tố khiến fan "đẩy thuyền" mạnh mẽ cho cặp đôi. Xem video "Tangmo Pattaratida hạnh phúc trong ngày cưới". Nguồn Vietnamnet