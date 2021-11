Chân dung 2 diễn viên nhí hot nhất phim “Thương ngày nắng về”

Diễn viên nhí Hồng Nhung góp mặt trong những tập đầu tiên của phim “ Thương ngày nắng về”. Em đảm nhận vai Vân Khánh, sau này do Lan Phương đóng. Ảnh: Thiếu niên Hồng Nhung không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả truyền hình phía Bắc. Em từng đóng “Hoa hồng trên ngực trái” (vai bé Bống), “Về nhà đi con” (vai Huệ lúc nhỏ), “Cả một đời ân oán” (vai Nguyên An lúc nhỏ), “Những cô gái trong thành phố” (vai bé Bống - con gái Cúc), “Hướng dương ngược nắng” (vai Minh lúc nhỏ). Ảnh: Thiếu niên Hồng Nhung sinh năm 2009, quê ở Hòa Bình. Ảnh: Vietnamnet Theo Vietnamnet, diễn viên nhí phim “Thương ngày nắng về” đang học lớp 7 tại trường THCS Khương Mai, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Nhiều năm nay em đạt kết quả học sinh giỏi. Ảnh: Dân Trí Hồng Nhung có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Ảnh: Dân Trí Em có sở thích múa, đóng phim và làm người mẫu ảnh. Ảnh: Vietnamnet Hồng Nhung được nhiều khán giả ưu ái đặt biệt danh “tiểu Bảo Thanh”. Ảnh: VTV Đóng phim “Thương ngày nắng về”, Chu Diệp Anh đảm nhận vai bé Hoa. Ảnh: Thiếu niên Diệp Anh đóng không ít phim truyền hình như "Hướng dương ngược nắng", "Ngược chiều nước mắt", "Chú ơi đừng lấy mẹ con", "Ông ngoại tuổi 30"... Ảnh: FB Chu Diệp Anh Nữ diễn viên nhí sinh năm 2011, tại Hà Nội. Ngoài đóng phim, em còn làm người mẫu. Ảnh: FB Chu Diệp Anh Diệp Anh sở hữu gương mặt xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn, đen láy và đôi môi chúm chím. Ảnh: FB Chu Diệp Anh Em từng gây chú ý khi nghêu ngao hát các ca khúc người lớn như “Yêu một người vô tâm”, “Ngốc”, “Trái tim của em cũng biết đau”... Ảnh: FB Chu Diệp Anh Diệp Anh càng lớn càng xinh xắn, được dự đoán là mỹ nhân tương lai. Ảnh: FB Chu Diệp Anh Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

