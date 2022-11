Cát Phượng come back, thần thái “bụi bặm” ở tuổi U55

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cát Phượng gây sốt với bộ ảnh "come back" khoe thần thái quyến rũ. Trong bộ ảnh "Cát Phượng come back", nữ diễn viên hài diện áo sơ mi trắng giấu quần, buông lơi cúc ngực khoe bờ vai trần. Nữ diễn viên hài được khen trẻ trung với mái tóc ngắn, có chút bụi bặm, sang chảnh và quyến rũ ở tuổi U55. Chia sẻ bộ ảnh, tình cũ Kiều Minh Tuấn tản mạn giữa khuya và bày tỏ chút cảm xúc cho sự trở lại: "Cát Phượng come back. Cát chính thức quay lại là chính mình 30 năm trước: 1 xíu bụi đời, 1 xíu bất cần nhưng rất cần, 1 xíu sang chảnh tiềm ẩn xíu địu đà...". "...Cát Phượng come back. Cát sẽ thực hiện những dự án dở dang đang treo lủng lẳng...". "...Cát Phượng come back. Cát chính thức quay lại sân khấu sau 5 năm Cát từ chối không nhận bất cứ gì. Bây giờ không có bất kỳ lý do nào làm Cát lui về sân khấu", nữ diễn viên chia sẻ. Cát Phượng không giấu nổi niềm tự hào khoe "thành tích 30 năm tích cóp từ năng lực, thực lực của chính mình", trong đó có giải Mai Vàng 2001, giải Mai Vàng 2009, giải thưởng Cánh diều vàng 2020... Nữ diễn viên chính xuất sắc - mẹ Tuệ trong phim "Hạnh phúc của mẹ" nhớ lại năm đó, khi chị nhận giải này, vài anh chị em trong nghề nói với nhau 2 chữ: Không phục, dè bỉu, chê cười Cát, cho rằng chị mua giải. Bởi, thời điểm đó chị vướng lùm xùm scandal, cho là Cát Phượng PR phim... Nữ diễn viên 7X bộc bạch thời điểm đó chị vẫn giữ im lặng đến khi có cơ hội thích hợp và đã nói hết sự thật 1 lần vừa qua. Sau những sóng gió đã qua, Cát Phượng hy vọng sẽ sống lại một lần nữa với niềm đam mê sân khấu. Xem video "Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn xin lỗi về vụ ồn ào". Nguồn video Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

